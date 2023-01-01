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Tuttosport

Tuttosport

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Tuttosport. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Τα ιταλικά σενάρια για το μέλλον του... ελεύθερου Ικάρντι!
Serie A | 16/07 - 18:08

Τα ιταλικά σενάρια για το μέλλον του... ελεύθερου Ικάρντι!

Ο Μάουρο Ικάρντι ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας τ...