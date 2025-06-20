Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Τζαλμίνια

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Τζαλμίνια. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Η πρωτοφανής χειρονομία του Μέσι προς έναν Βραζιλιάνο σταρ
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων | 25/06 - 07:05

Η πρωτοφανής χειρονομία του Μέσι προς έναν Βραζιλιάνο σταρ

Ο Αργεντινός σταρ, Λιονέλ Μέσι έδωσε στον Τζαλμίνια μ...