Τζάρεντ Κούσνερ

Πολιτική | 16/06 - 06:35

Αιχμηρό άρθρο για Ράμα! Χρησιμοποιεί τις ΗΠΑ σαν "μπαμπούλα"

Ο Αλβανός πρωθυπουργός επιχειρεί να αξιοποιήσει το ό...