Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδoς ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους
Τζέφρεϊ Γιέντρικ

Τζέφρεϊ Γιέντρικ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Τζέφρεϊ Γιέντρικ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Έσκασε το πρώτο μεταγραφικό "μπαμ" Μυστακίδη στον ΠΑΟΚ
Άλλα Σπορ | 14/10 - 21:31

Έσκασε το πρώτο μεταγραφικό "μπαμ" Μυστακίδη στον ΠΑΟΚ

Έκλεισε μεταγραφικό deal με τη σφραγίδα του Αριστοτέλη Μ...