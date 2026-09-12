Εξαιρετικά νέα για τον Τζέικομπ Νίστρουπ, που βλέπει δ...
Ο Παναθηναϊκός διανύει το καλύτερο ξεκίνημά του εδώ κ...
Το ρόστερ του Τζέικομπ Νίστρουπ, το μεγάλο πλεονέκτημά τ...
Εξαιρετική εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό, με δύο επιστροφές ι...
Ματς υψηλών απαιτήσεων στο ΟΑΚΑ, με τους Λέτο και Νίστρουπ ν...
Τζέικομπ Νίστρουπ και Στέφανος Κοτσόλης συμφώνησαν σ...
Όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μ...
Ο Παναθηναϊκός που δεν πρέπει να αδικεί τον εαυτό του, ο...
Ικανοποιημένος από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κ...
Πιο δύσκολα απ’ ό,τι μαρτυρά το τελικό 3-1, ο Παναθηναϊκός ξ...
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού δεν άλλαξε τίποτα σ...
Στο πρωτάθλημα διαχρονικά ξέρουμε, ότι τους τίτλους τ...
Αντίστροφη μέτρηση για την υπόθεση του Σίριλ Ντέσερς μ...
Το πλάνο του Τζέικομπ Νίστρουπ για να χωρέσει όλα τα «...
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό έδειξε ω...
Ο εντυπωσιακός Ανδρέας Τεττέη, ο Σαντίνο Αντίνο στην κ...
Τι δήλωσε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού σ...
Το πρώτο σχόλιο του τεχνικού του Παναθηναϊκού γ...
Ο Έλληνας φορ που θυμίζει... τανκ, η ιδέα Νίστρουπ που α...
Ο Βισέντε Ταμπόρδα δεν είναι ο ποδοσφαιριστής που θ...
Ο κορυφαίος προπονητής στην Ιστορία του ποδοσφαίρου ό...