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Τζέικομπ Νίστρουπ

Τζέικομπ Νίστρουπ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Τζέικομπ Νίστρουπ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Δύο επιστροφές στην αποστολή του Παναθηναϊκού για Παναιτωλικό
Super League | VIDEO 12/09 - 20:27

Δύο επιστροφές στην αποστολή του Παναθηναϊκού για Παναιτωλικό

Εξαιρετικά νέα για τον Τζέικομπ Νίστρουπ, που βλέπει δ...

Παναθηναϊκός: Ο Νίστρουπ κυνηγά τον Κυράστα!
Super League | 12/09 - 11:24

Παναθηναϊκός: Ο Νίστρουπ κυνηγά τον Κυράστα!

Ο Παναθηναϊκός διανύει το καλύτερο ξεκίνημά του εδώ κ...

Οι 5+1 λόγοι που ο Παναθηναϊκός είναι στα φαβορί για το φετινό πρωτάθλημα!
Super League | 11/09 - 20:51

Οι 5+1 λόγοι που ο Παναθηναϊκός είναι στα φαβορί για το φετινό πρωτάθλημα!

Το ρόστερ του Τζέικομπ Νίστρουπ, το μεγάλο πλεονέκτημά τ...

Πάλι καλά νέα για Νίστρουπ - Διπλή επιστροφή στον Παναθηναϊκό
Super League | 11/09 - 20:06

Πάλι καλά νέα για Νίστρουπ - Διπλή επιστροφή στον Παναθηναϊκό

Εξαιρετική εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό, με δύο επιστροφές ι...

Αυτός είναι ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Μεταμόρφωση με Νίστρουπ, μαθήματα από Λέτο
Super League | 11/09 - 17:53

Αυτός είναι ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Μεταμόρφωση με Νίστρουπ, μαθήματα από Λέτο

Ματς υψηλών απαιτήσεων στο ΟΑΚΑ, με τους Λέτο και Νίστρουπ ν...

Κλείνει νέα μεταγραφή ο ΠΑΟ, «κλειδώνει» το πρωτάθλημα - Μπαίνει αεροπλάνο!
Super League | 11/09 - 11:45

Κλείνει νέα μεταγραφή ο ΠΑΟ, «κλειδώνει» το πρωτάθλημα - Μπαίνει αεροπλάνο!

Τζέικομπ Νίστρουπ και Στέφανος Κοτσόλης συμφώνησαν σ...

Ήθελε κυνισμό ο Νίστρουπ - “Ξέρω ότι έχω περισσότερους από 11 παίκτες”
Super League | 11/09 - 00:31

Ήθελε κυνισμό ο Νίστρουπ - “Ξέρω ότι έχω περισσότερους από 11 παίκτες”

Όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μ...

ΠΑΟ για τίτλο μετά την πολυμετοχικότητα! Μόνο τυχαίες δεν είναι οι κόκκινες
Super League | 11/09 - 00:16

ΠΑΟ για τίτλο μετά την πολυμετοχικότητα! Μόνο τυχαίες δεν είναι οι κόκκινες

Ο Παναθηναϊκός που δεν πρέπει να αδικεί τον εαυτό του, ο...

Νίστρουπ: «Δείξαμε από νωρίς τη διαφορά μας» - Τι είπε για Ταμπόρδα, Ουνάι!
Super League | 11/09 - 00:07

Νίστρουπ: «Δείξαμε από νωρίς τη διαφορά μας» - Τι είπε για Ταμπόρδα, Ουνάι!

Ικανοποιημένος από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κ...

Αγχώθηκε, αλλά νίκησε με σούπερ Ταμπόρδα ο ΠΑΟ - «Φωνάζει» η Κηφισιά (Vid)
Super League | 10/09 - 23:13

Αγχώθηκε, αλλά νίκησε με σούπερ Ταμπόρδα ο ΠΑΟ - «Φωνάζει» η Κηφισιά (Vid)

Πιο δύσκολα απ’ ό,τι μαρτυρά το τελικό 3-1, ο Παναθηναϊκός ξ...

Ενδεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει - Οι επιλογές Νίστρουπ για Κηφισιά
Super League | 10/09 - 20:24

Ενδεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει - Οι επιλογές Νίστρουπ για Κηφισιά

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού δεν άλλαξε τίποτα σ...

Σήμανε συναγερμό ο Νίστρουπ - Τι συμβαίνει στον Παναθηναϊκό
Super League | 10/09 - 14:42

Σήμανε συναγερμό ο Νίστρουπ - Τι συμβαίνει στον Παναθηναϊκό

Στο πρωτάθλημα διαχρονικά ξέρουμε, ότι τους τίτλους τ...

Ώρα απόφασης για Ντέσερς - Πότε εκδικάζεται η έφεση του Παναθηναϊκού!
Super League | VIDEO 08/09 - 17:43

Ώρα απόφασης για Ντέσερς - Πότε εκδικάζεται η έφεση του Παναθηναϊκού!

Αντίστροφη μέτρηση για την υπόθεση του Σίριλ Ντέσερς μ...

Το… φλιπεράκι Νίστρουπ και ποιος θα βγάλει ξανά εκτός 11αδας τον Ταμπόρδα
Super League | 08/09 - 11:45

Το… φλιπεράκι Νίστρουπ και ποιος θα βγάλει ξανά εκτός 11αδας τον Ταμπόρδα

Το πλάνο του Τζέικομπ Νίστρουπ για να χωρέσει όλα τα «...

Πότε και γιατί άλλαξε σε 4-4-2 το πλάνο του Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό
Super League | 08/09 - 10:40

Πότε και γιατί άλλαξε σε 4-4-2 το πλάνο του Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό έδειξε ω...

"Τους έκανε σμπαράλια" ο Αντίνο - Μεγάλο το ρίσκο όμως με Ουναΐ...
Blogs | 07/09 - 14:30

"Τους έκανε σμπαράλια" ο Αντίνο - Μεγάλο το ρίσκο όμως με Ουναΐ...

Ο εντυπωσιακός Ανδρέας Τεττέη, ο Σαντίνο Αντίνο στην κ...

Η θέση Νίστρουπ για τα παράπονα ΠΑΟΚ -"Ήμασταν δύο, τρία επίπεδα καλύτεροι"
Super League | 07/09 - 00:44

Η θέση Νίστρουπ για τα παράπονα ΠΑΟΚ -"Ήμασταν δύο, τρία επίπεδα καλύτεροι"

Τι δήλωσε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού σ...

Χαρούμενος ο Νίστρουπ - "Τώρα Κηφισιά και Παναιτωλικός" (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 07/09 - 00:06

Χαρούμενος ο Νίστρουπ - "Τώρα Κηφισιά και Παναιτωλικός" (ΒΙΝΤΕΟ)

Το πρώτο σχόλιο του τεχνικού του Παναθηναϊκού γ...

Μοιάζει με Λουκάκου ο Τεττέη! Κίνηση - ματ Νίστρουπ -και μεταμόρφωση Καμαρά
Blogs | 06/09 - 23:56

Μοιάζει με Λουκάκου ο Τεττέη! Κίνηση - ματ Νίστρουπ -και μεταμόρφωση Καμαρά

Ο Έλληνας φορ που θυμίζει... τανκ, η ιδέα Νίστρουπ που α...

Ανατροπή δεδομένων με Ταμπόρδα και Γιάγκουσιτς - Η νέα απόφαση Νίστρουπ
Super League | VIDEO 05/09 - 07:47

Ανατροπή δεδομένων με Ταμπόρδα και Γιάγκουσιτς - Η νέα απόφαση Νίστρουπ

Ο Βισέντε Ταμπόρδα δεν είναι ο ποδοσφαιριστής που θ...

Έβαλε τη... μικτή κόσμου να κερδίσει ομάδα Β Εθνικής και έπαιζε με σέντρες!
Super League | 04/09 - 23:03

Έβαλε τη... μικτή κόσμου να κερδίσει ομάδα Β Εθνικής και έπαιζε με σέντρες!

Ο κορυφαίος προπονητής στην Ιστορία του ποδοσφαίρου ό...