Τζέιμς Πενράις

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Τζέιμς Πενράις. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Στερεοφωνική πτήση για τις μεταγραφές της ΑΕΚ! Είδε τα χαρτιά ο Πινέδα (VD)
UEFA Conference League | 30/07 - 19:32

Δείτε το παρασκήνιο του ταξιδιού της Ένωσης στην Ουγγαρία γ...

Με Πενράις και Μαρσιάλ η ΑΕΚ - Οι 11 του Νίκολιτς με Κορτράικ
Super League | 09/07 - 18:37

...

Τέτοιους παίκτες θέλει η ΑΕΚ - Τρομερή ατάκα Πενράις για Ένωση!
Super League | VIDEO 08/07 - 10:56

Ο Τζέιμς Πενράις μίλησε για τη συμφωνία του με την ΑΕΚ α...

Δεν μασά τα λόγια ο Νίκολιτς! Τί θέλει από Πένραϊς - Ρέλβας σημείο αναφοράς
Blogs | 06/07 - 22:50

Βελτιωμένη η ΑΕΚ στο φιλικό με Μπέερσχοτ, ανέβηκαν κ...

Υποδοχή με γκάιντες! Δείτε το welcome της ΑΕΚ στον Τζέιμς Πένραϊς (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 06/07 - 16:38

Το καλωσόρισμα της Ένωσης στον Σκωτσέζο αριστερό μπακ π...

Πρώτη ανάλυση για μεταγραφή ΑΕΚ: "Ο Πενράις θα λύσει τα χέρια του Νίκολιτς"
Super League | 06/07 - 09:56

Με νέο πρόσωπο τον Τζέιμς Πενράις από το Σάββατο οι π...

"Tαιριάζει στο ρόμβο Νίκολιτς ο Πενράις - Καλά μαντάτα για Ντέσερς"
Super League | 05/07 - 21:59

Ο Σκωτσέζος μπακ έχει τα στοιχεία που θέλει ο προπονητής τ...

Έτσι υποδέχθηκε στην ΑΕΚ τον Πενράις ο Νίκολιτς (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 05/07 - 20:23

Ο Τζέιμς Πενράις είναι στην Ολλανδία, με τον Μάρκο Νίκολιτς κ...

Ανακοινώθηκε ο Πενράις από ΑΕΚ - Η διάρκεια του συμβολαίου του (ΦΩΤΟ)
Super League | 05/07 - 18:47

Παίκτης της ΑΕΚ και με τη... βούλα ο κορυφαίος μπακ του π...

Μέχρι 6.5 εκατ. οι Άραβες για 11αδάτο της ΑΕΚ - Ο… νέος Λιβάι του Ριμπάλτα!
Super League | VIDEO 05/07 - 12:00

Η επόμενη μεγάλη πώληση που "δουλεύει" ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, π...

Αποθέωση από τον πρώην προπονητή του Πενράις: «Ήταν εξαιρετικός»
Super League | 05/07 - 10:24

Ο τεχνικός της Χαρτς,  Ντέρεκ Μακίνις μίλησε με τα κ...

Προ των πυλών η μεταγραφή της ΑΕΚ - Πέρασε ιατρικά και ανακοινώνεται
Super League | 05/07 - 00:16

Οι Κιτρινόμαυροι αναμένεται να ανακοινώσουν το νέο τ...

Η ΑΕΚ έχει αλλάξει και παίρνει παίκτες με κίνητρο
Blogs | VIDEO 04/07 - 20:19

Ο τρόπος που λειτουργεί φέτος η ΑΕΚ μεταγραφικά δείχνει ό...

Ο Πένραϊς έκανε τον κόσμο της Χαρτς να τον υμνεί - Σύνθημα για πάρτη του!
Super League | 04/07 - 16:20

Είχε καταφέρει να κερδίσει την αγάπη τ...

Οι 3+1 λόγοι που ο Ριμπάλτα διάλεξε Πένραϊς - Εκτοξεύτηκε στον… Άρη Σκωτίας
Super League | 04/07 - 13:19

Γιατί ο Χαβιέρ Ριμπάλτα ξεχώρισε τον Τζέιμς Πενράϊς κ...

Κέτσε για Πένραϊς: "Όπως τον θέλει ο Νίκολιτς - Ίσως κι άλλος στη θέση"
Super League | 04/07 - 12:53

Ο Κώστας Κετσετζόγλου μίλησε για τη συμφωνία της ΑΕΚ μ...

Πήρε... πολυμηχάνημα η ΑΕΚ - Έχει παίξει παντού ο Πένρις
Super League | 04/07 - 11:49

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το transfermarkt ο νέος ποδοσφαιριστής τ...

Χαμόγελα Νίκολιτς! Στην Ολλανδία σήμερα το αριστερό μπακ που ζήτησε
Super League | 04/07 - 09:27

Έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό κενό στο αριστερό ά...

Αναμονή τέλος: Η ΑΕΚ έκλεισε αριστερό μπακ από Σκωτία! (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 03/07 - 23:24

Η Ένωση βρήκε τον εκλεκτό της για το αριστερό άκρο της ά...