Τζεόρτζε Σιμιόν

Ο πρώην «χούλιγκαν» που στοχεύει την προεδρία της Ρουμανίας
Υπόλοιπος Κόσμος | 12/05 - 22:32

Ο πρώην «χούλιγκαν» που στοχεύει την προεδρία της Ρουμανίας

 Μικρότερος, με καλυμμένο το πρόσωπό του από το κασκόλ τ...