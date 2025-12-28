Facebook Pixel
Euroleague
ΕΦΕ
65 - 87
ΤΕΛ
ΕΡΥ
Euroleague
ΠΑΟ
82 - 87
ΤΕΛ
ΟΛΥ
Euroleague
ΜΠΑ
93 - 108
ΤΕΛ
ΦΕΝ
Euroleague
ΒΊΡ
97 - 85
ΤΕΛ
ΜΙΛ
Euroleague
ΡΕΑ
106 - 93
LIVE
BC
Euroleague
ΜΠΑ
78 - 60
LIVE
ΜΑΚ
Eurocup
ΝΕΠ
103 - 118
ΤΕΛ
ΒΕΝ
Eurocup
ΟΥΛ
79 - 89
ΤΕΛ
ΛΙΕ
ΝΒΑ
ΣΙΚ
134 - 118
ΤΕΛ
ΝΙΟ
ΝΒΑ
ΣΑΝ
134 - 132
ΤΕΛ
ΝΙΟ
ΝΒΑ
ΤΟΡ
103 - 106
ΤΕΛ
ΝΤΕ
ΝΒΑ
ΟΚΛ
124 - 95
ΤΕΛ
ΠΟΡ
ΝΒΑ
ΜΙΛ
113 - 114
ΤΕΛ
ΟΥΑ
ΝΒΑ
ΜΠΡ
96 - 120
ΤΕΛ
ΧΙΟ
ΝΒΑ
ΝΤΙ
112 - 118
ΤΕΛ
ΜΙΑ
ΝΒΑ
NTA
108 - 123
ΤΕΛ
ΦΙΛ
ΝΒΑ
ΣΑΚ
106 - 120
ΤΕΛ
ΜΠΟ
ΝΒΑ
ΛΟΣ
118 - 101
ΤΕΛ
ΓΙΟ
Premier League
ΛΙΒ
0 - 0
ΤΕΛ
ΛΙΝ
Premier League
ΚΡΠ
1 - 1
ΤΕΛ
ΦΟΥ
Premier League
ΣΑΝ
0 - 0
ΤΕΛ
ΜΑΣ
Premier League
ΜΠΡ
0 - 0
ΤΕΛ
ΤΟΤ
La Liga
ΒΑΓ
1 - 0
LIVE
XET
Serie A
ΚΑΛ
0 - 1
ΤΕΛ
ΜΙΛ
Ligue 1
ΤΛΖ
0 - 2
LIVE
ΛΑΝ
Τζίμι Καζάν

Τζίμι Καζάν

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Τζίμι Καζάν. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

"Μπαλαδόρος" εξτρέμ των 25 εκατ. ως δανεικός για ΠΑΟΚ - Φήμες και για Καζάν
Super League | 28/12/2025 - 15:00

"Μπαλαδόρος" εξτρέμ των 25 εκατ. ως δανεικός για ΠΑΟΚ - Φήμες και για Καζάν

Αποτελούν δύο ξεχωριστά project που έχουν τα χαρακτηριστικά που α�...