Τζοκ Λάνταλ

Euroleague | VIDEO 06/06 - 23:43

Το τεράστιο όνομα που έκανε πρόταση ο ΠΑΟ - Πιθανή η διακοπή των τελικών!

Γιατί δεν είναι σίγουρο πως θα ολοκληρωθεί το φετινό π...