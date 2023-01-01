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Τζον Τραβόλτα

Τζον Τραβόλτα

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Στο "σφυρί" το θρυλικό κοστούμι του Τζον Τραβόλτα – Ασύλληπτο πόσο κοστίζει
Showbiz | 01/08 - 22:40

Στο "σφυρί" το θρυλικό κοστούμι του Τζον Τραβόλτα – Ασύλληπτο πόσο κοστίζει

Δεν πρόκειται απλώς για ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό κ...