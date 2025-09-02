Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδoς ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους
Τζον Χάιτινχα

Τζον Χάιτινχα

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Τζον Χάιτινχα. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Αντίπαλοι Ολυμπιακού: "Χυλόπιτα" Τεν Χαγκ στον Άγιαξ!
Champions League | VIDEO 12/11 - 01:30

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: "Χυλόπιτα" Τεν Χαγκ στον Άγιαξ!

Ο επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού στις ευρωπαϊκές δ...