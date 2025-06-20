Ο Τζόντζο Κένι πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο τ...
Ο Ρουμάνος τεχνικός θα ποντάρει στην εμπειρία των παλιών, α...
Ικανοποιημένος ο προπονητής του ΠΑΟΚ από την ε...
Ο Κένι μιλάει στην κάμερα του PAOK TV για την απόφασή του γ...
Ραγδαίες οι εξελίξεις στον Δικέφαλο του Βορρά, όχι μ...
Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τη συμφωνία με τον νεαρό μπακ και τώρα ε...
Τις πρώτες του δηλώσεις σαν ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ έ...
Την πρώτη του κίνηση ολοκλήρωσε ο Δικέφαλος του Βορρά σ...
Έτοιμος για την πρώτη μεταγραφή του είναι ο Δικέφαλος τ...
Αντίστροφη μέτρηση για την άφιξη του Άγγλου ποδοσφαιριστή γ...
Η Κολωνία είχε φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ά...
Έτοιμος για την ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής φ...
Σε μεταγραφικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του Τζόντζο Κ...
Οι Θεσσαλονικείς έχουν ξεχωρίσει μια περίπτωση ποδοσφαιριστή γ...
Ανησυχητικό το κλίμα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης όπως μ...
"Πάγωσαν" στον Δικέφαλο του Βορρά μ...
Κινητικό αναμένεται το καλοκαίρι των Ασπρόμαυρων, κ...
Ο ΠΑΟΚ έχει στοχεύσει σε δυο Βρετανούς, έναν σε κάθε ά...
Ο ΠΑΟΚ έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Κένι, ο οποίος α...
Οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά έχουν φουλάρει γ...