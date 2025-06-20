Facebook Pixel
Τζόντζο Κένι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Τζόντζο Κένι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Ο Κένι έκανε ντεμπούτο στον ΠΑΟΚ και "ανατρίχιασε" με την Τούμπα
Super League | 08/08 - 09:14

Ο Τζόντζο Κένι πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο τ...

Άλλος ΠΑΟΚ στην Αυστρία! Καλείται για μαγικά ο Λουτσέσκου και χωρίς φορ
Europa League | 08/08 - 09:00

Ο Ρουμάνος τεχνικός θα ποντάρει στην εμπειρία των παλιών, α...

Χαρούμενος με Κένι, Τέιλορ, μικρούς ο Λουτσέσκου-“Αυτά θέλω από Ιβανούσετς"
Super League | 16/07 - 22:14

Ικανοποιημένος ο προπονητής του ΠΑΟΚ από την ε...

Ο Κένι συστήνεται στους φίλους του ΠΑΟΚ: «Θα δώσω και την ψυχή μου» (Vid)
Super League | 21/06 - 13:20

Ο Κένι μιλάει στην κάμερα του PAOK TV για την απόφασή του γ...

ΠΑΟΚ: Ο επόμενος μετά τον Κένι - Ο Κωνσταντέλιας και η Νέα Τούμπα (BINTEO)
Super League | 20/06 - 22:49

Ραγδαίες οι εξελίξεις στον Δικέφαλο του Βορρά, όχι μ...

Ο Κένι είναι μόνο η αρχή: "Σκάνε" κι άλλες μεταγραφές στον ΠΑΟΚ!
Super League | 20/06 - 17:12

Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τη συμφωνία με τον νεαρό μπακ και τώρα ε...

"Φτιαγμένος" με το καλημέρα ο Κένι: "Ανυπομονώ να κερδίσω τρόπαια" (vid)
Super League | 20/06 - 16:48

Τις πρώτες του δηλώσεις σαν ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ έ...

Επίσημο! Ανακοινώθηκε η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ (vid)
Super League | 20/06 - 12:16

Την πρώτη του κίνηση ολοκλήρωσε ο Δικέφαλος του Βορρά σ...

Αντίστροφη μέτρηση για μεταγραφή στον ΠΑΟΚ - Στη Θεσσαλονίκη ο παίκτης
Super League | 19/06 - 12:43

Έτοιμος για την πρώτη μεταγραφή του είναι ο Δικέφαλος τ...

Ανακοινώνει μεταγραφή ο ΠΑΟΚ - Έρχεται στη Θεσσαλονίκη!
Super League | 18/06 - 20:02

Αντίστροφη μέτρηση για την άφιξη του Άγγλου ποδοσφαιριστή γ...

Γι’αυτό επέλεξε ΠΑΟΚ ο Τζόντζο Κένι! Πως... ψήθηκε να έρθει Ελλάδα;
Super League | 17/06 - 23:41

Η Κολωνία είχε φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ά...

Απάντηση Σαββίδη με μεταγραφή - Αποκάλυψη Ρομάνο, τον «έκλεισε ο ΠΑΟΚ»!
Super League | 17/06 - 13:25

Έτοιμος για την ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής φ...

Από αυτό εξαρτάται η μεταγραφή του Τζόντζο Κένι στον ΠΑΟΚ!
Super League | 14/06 - 13:38

Σε μεταγραφικό θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του Τζόντζο Κ...

"Σύννεφα" για ΠΑΟΚ: Ομάδες της Bundesliga θέλουν τον εκλεκτό του Λουτσέσκου
Super League | 13/06 - 18:55

Οι Θεσσαλονικείς έχουν ξεχωρίσει μια περίπτωση ποδοσφαιριστή γ...

Κλωνίζεται η ψυχική μας υγεία! Όχι άλλο Μεϊτέ - Να βγει μπροστά ο Σαββίδης
Blogs | VIDEO 13/06 - 15:30

Ανησυχητικό το κλίμα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης όπως μ...

Πρόβλημα στον ΠΑΟΚ! Σε προχωρημένες επαφές με ομάδα βασικός στόχος
Super League | 11/06 - 19:58

"Πάγωσαν" στον Δικέφαλο του Βορρά μ...

Η επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ - Οι δύο υποψήφιοι για τα άκρα της άμυνας!
Super League | VIDEO 03/06 - 14:46

Κινητικό αναμένεται το καλοκαίρι των Ασπρόμαυρων, κ...

Τέιλορ και Κένι: Ταιριάζουν στον ΠΑΟΚ; - Σούπερ ανάλυση (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 30/05 - 21:53

Ο ΠΑΟΚ έχει στοχεύσει σε δυο Βρετανούς, έναν σε κάθε ά...

"Μάχη" ΠΑΟΚ με μεγάλες ομάδες για Κένι - Τον θέλει και η... Λεβερκούζεν;
Super League | 30/05 - 21:16

Ο ΠΑΟΚ έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Κένι, ο οποίος α...

Ψάχνεται για δεξί μπακ ο ΠΑΟΚ - Στο στόχαστρο παίκτης από Γερμανία
Super League | 30/05 - 20:39

Οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά έχουν φουλάρει γ...