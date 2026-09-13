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Τζόρτζια Παλμιέρι

Τζόρτζια Παλμιέρι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Τζόρτζια Παλμιέρι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Αθλητική δημοσιογράφος τρέλανε τους οπαδούς στον τελικό (ΦΩΤΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | 17/05 - 09:14

Αθλητική δημοσιογράφος τρέλανε τους οπαδούς στον τελικό (ΦΩΤΟ)

Είναι Ιταλίδα δημοσιογράφος, δημιουργός περιεχομένου, ξ...