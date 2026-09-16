Τζουλιάνα Βιτζίλε

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UEFA Europa League
Α
ΑΡΑ
1 - 4
ΤΕΛ
Σ
ΣΠΆ
UEFA Europa League
Ο
ΟΜΌ
1 - 0
ΤΕΛ
ΘΕΛ
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ΣΑΝ
1 - 0
ΤΕΛ
Ά
ΆΛΚ
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Σ
ΣΤΟ
0 - 0
ΤΕΛ
ΡΕΝ
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Ά
ΆΝΤ
1 - 2
ΤΕΛ
ΛΥΝ
UEFA Europa League
ΟΛΥ
2 - 1
ΤΕΛ
Γ
ΓΙΑ
UEFA Europa League
Μ
ΜΠΕ
0 - 0
ΤΕΛ
Ν
ΝΤΙ
UEFA Europa League
ΜΙΛ
0 - 2
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΕ
UEFA Europa League
ΛΕΒ
2 - 0
ΤΕΛ
Τ
ΤΣΈ
UEFA Europa League
ΟΦH
19:45
17 Σεπ
ΧΟΦ
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Λ
ΛΈΦ
19:45
17 Σεπ
Σ
ΣΆΛ
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Σ
ΣΈΛ
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Φ
ΦΕΡ
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ΚΡΠ
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Λ
ΛΕΧ
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Β
ΒΙΚ
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Σ
ΣΕΝ
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ΓΙΟ
22:00
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Ν
ΝΑΪ
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Λ
ΛΊΛ
22:00
17 Σεπ
S
SCU
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Μ
ΜΠΕ
22:00
17 Σεπ
ΜΑΡ
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ΣΟΣ
22:00
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ΜΠΟ
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Λ
ΛΕΒ
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ΤΕΛ
Σ
ΣΑΛ
Basketball Champions League
Μ
ΜΠΆ
89 - 78
ΤΕΛ
L
LAN
Basketball Champions League
Φ
ΦΡΊ
85 - 86
ΤΕΛ
B
BAT
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Ο
ΟΡΑ
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ΤΕΛ
Α
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ΝΊΚ
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Ν
ΝΊΚ
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ΑΡΗ
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ΤΕΛ
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ΠΑΟΚ
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Κ
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ΑΕΛ
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ΑΕΚ
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Λ
ΛΑ
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ΤΕΛ
ΣΕΒ
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ΤΕΛ
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ΛΕΒ
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ΤΕΛ
ΜΠΙ
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ΜΠΑ
4 - 1
ΤΕΛ
Σ
ΣΑΝ
La Liga
ΜΠΕ
20:00
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XET
La Liga
Μ
ΜΆΛ
22:30
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Τ
ΤΟΡ
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Τζουλιάνα Βιτζίλε
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