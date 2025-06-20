Facebook Pixel
UEFA Conference League

Τα λόγια του Νίκολιτς, η πρόκριση και οι μεταγραφές της ΑΕΚ
Blogs | 13/08 - 21:08

Η προετοιμασία της ΑΕΚ για τη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού, η...

Τα διλήμματα Νίκολιτς και το ντεμπούτο Γιόβιτς - Θα ξεκινήσει ο Πινέδα;
UEFA Conference League | 13/08 - 18:08

Οι σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα της Α...

Θηρίο ο Γιόβιτς - Πώς θα τον χρησιμοποιήσει η ΑΕΚ!
Super League | 10/08 - 20:07

Ο Λούκα Γιόβιτς ανεβάζει ρυθμούς κι ετοιμάζεται για τ...

Αυτές είναι οι μεταγραφικές ανάγκες της ΑΕΚ ανεξαρτήτου Ευρώπης
Blogs | VIDEO 10/08 - 19:07

Οι δεδομένες μεταγραφές που πρέπει να κάνουν οι Κιτρινόμαυροι κ...

"Μνημόσυνο" ΠΑΟ,ούτε με Σαββίδη ο ΠΑΟΚ- Χαρακίρι ΑΕΚ και... όλοι Conference
Europa League | 10/08 - 18:13

Τρεις ομάδες, τρία διαφορετικά σενάρια, αλλά ένα κοινό π...

Δομικό πρόβλημα η ΑΕΚ- Μονόδρομος με Ρότα- Δεν έφταιγε ο Πήλιος στην Κύπρο
Super League | 09/08 - 18:15

Η "σπαζοκεφαλιά" που καλείται να λύσει ο Νίκολιτς, η σ...

Η αφέλεια της ΑΕΚ και 2 απαράδεκτα λάθη - Δεν ξεκίνησε ο... τέλειος Πινέδα
UEFA Conference League | 08/08 - 18:14

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς εμφανίστηκε για πρώτη φορά ε...

Πήρε μία... τσακισμένη ΑΕΚ ο Νίκολιτς - Δεν λύνονται όλα με χαφ και φορ
UEFA Conference League | 08/08 - 16:59

Οι παθογένειες των Κιτρινόμαυρων, η πολλή δουλειά που χ...

"Τέλος" από ΑΕΚ μετά την Κύπρο - 10άρι και φορ ο ΠΑΟ - "Φωνάζει" στον ΠΑΟΚ!
Europa League | VIDEO 08/08 - 00:12

Τα πρώτα συμπεράσματα από τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις τ...

Καζαντζόγλου: Η ΑΕΚ έκανε πολλά στην Κύπρο, αρκεί να μάθει απ’ αυτά
UEFA Conference League | 07/08 - 23:54

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου είδε πολλά και χρήσιμα από το π...

Πινέδα: "Δεν είχαμε καλή τοποθέτηση στα γκολ - Αξιόλογος αντίπαλος"
UEFA Conference League | 07/08 - 22:12

Η ατάκα του Μεξικανού άσου της ΑΕΚ μετά το 2-2 με τ...

Νίκολιτς: "Κάναμε δώρα στον αντίπαλο, κρίμα γιατί παίζαμε... εντός έδρας"!
UEFA Conference League | 07/08 - 21:40

Όσα δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το ματς της ΑΕΚ μ...

"Μαγεία" Μάνταλου, γκολάρες και θέματα στην άμυνα - Τα HLS της ΑΕΚ (BINTEO)
UEFA Conference League | 07/08 - 21:21

Δείτε πώς διαμορφώθηκε το 2-2 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τ...

Αδράνησε η άμυνα της ΑΕΚ, ισοφάρισε με Κακουλλή-Γκόλντσον ο Άρης (Vids)
UEFA Conference League | 07/08 - 19:55

Ο Άρης Λεμεσού επέστρεψε πολύ γρήγορα από τ...

Οι δύο γκολάρες της ΑΕΚ με Περέιρα-Ρέλβας και η "μαγεία" Μάνταλου (Vids)
UEFA Conference League | 07/08 - 19:37

Δείτε πώς προηγήθηκε με δύο τέρματα επί τ...

Πανό για τον Μιχάλη Κατσούρη από τους οπαδούς του Άρη Λεμεσού (ΦΩΤΟ)
UEFA Conference League | 07/08 - 19:21

Δεν τον ξέχασαν ούτε οι φίλοι της κ...

LIVE μετάδοση του Αρης Λεμεσού-ΑΕΚ από Καζαντζόγλου και Τσίλη! (ΒΙΝΤΕΟ)
UEFA Conference League | 07/08 - 18:58

Δείτε την εκπομπή του ENWSI TV με τη μετάδοση τ...

Ξαφνικό θέμα με Ρότα στην ΑΕΚ - Μεγάλο πρόβλημα για Νίκολιτς!
UEFA Conference League | 06/08 - 21:46

Απρόοπτο με τον διεθνή δεξιό μπακ της Ένωσης, λίγες ώ...

Η αιτία του ευρωπαϊκού "κοψίματος" - Τι χρεώνει ο Νίκολιτς στον Μαρσιάλ
UEFA Conference League | 06/08 - 18:08

Η είδηση του αποκλεισμού του Μαρσιάλ από την ευρωπαϊκή λ...

Σχόλιο Τσακίρη για το "κόψιμο" Μαρσιάλ από την λίστα - Τι είπε για Γιόβιτς
UEFA Conference League | 06/08 - 17:46

Στον τρόπο με τον οποίο αναμένεται να προσεγγίσει ο Μ...

Οριστικό: Στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ ο Γιόβιτς - "Κόπηκε" ηχηρό όνομα
UEFA Conference League | 06/08 - 11:30

Ο Μάρκο Νίκολιτς συμπεριέλαβε τελικά τον Σέρβο επιθετικό σ...