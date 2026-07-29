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Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα V-BAT. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Πότε θα πετάξει το πρώτο ελληνικό οπλισμένο με ΚΜΒ V-BAT;
Πολιτική | 29/07 - 05:34

Πότε θα πετάξει το πρώτο ελληνικό οπλισμένο με ΚΜΒ V-BAT;

Το μεγάλο στοίχημα είναι να περάσει η συμφωνία από τ...