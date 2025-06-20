Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Ωραιοζήλη Καραγιαννίδου

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ωραιοζήλη Καραγιαννίδου. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Θυμάστε την Ωραιοζήλη Καραγιαννίδου; Πού βρίσκεται σήμερα η πρωταγωνίστρια
Showbiz | 28/06 - 18:23

Θυμάστε την Ωραιοζήλη Καραγιαννίδου; Πού βρίσκεται σήμερα η πρωταγωνίστρια

Η ηθοποιός έχει σχεδόν χαθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Ε...