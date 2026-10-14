Wuhan Open

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UEFA Champions League
Λ
ΛΊΝ
3 - 6
ΤΕΛ
ΛΙΒ
UEFA Champions League
Φ
ΦΈΓ
3 - 2
ΤΕΛ
ΚΌΜ
UEFA Champions League
Σ
ΣΑΧ
3 - 1
ΤΕΛ
ΑΕΚ
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ΡΟΜ
3 - 4
ΤΕΛ
ΡΕΜ
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ΑΣΒ
6 - 0
ΤΕΛ
Φ
ΦΕΝ
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Μ
ΜΠΌ
1 - 0
ΤΕΛ
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ΜΑΣ
2 - 4
ΤΕΛ
ΠΑΡ
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ΜΠΕ
3 - 2
ΤΕΛ
Π
ΠΌΡ
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Σ
ΣΛΌ
0 - 3
ΤΕΛ
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19:45
15 Οκτ
Λ
ΛΊΛ
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S
SCU
19:45
15 Οκτ
ΣΑΝ
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ΣΕΝ
19:45
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ΣΟΣ
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ΛΥΝ
19:45
15 Οκτ
ΚΡΠ
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Τ
ΤΣΈ
19:45
15 Οκτ
Ο
ΟΜΌ
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Λ
ΛΕΧ
19:45
15 Οκτ
ΛΕΒ
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ΣΆΛ
19:45
15 Οκτ
ΜΙΛ
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Ά
ΆΛΚ
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15 Οκτ
Μ
ΜΠΕ
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ΘΕΛ
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ΜΠΟ
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ΣΤΟ
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Φ
ΦΕΡ
22:00
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Ν
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ΆΝΤ
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ΓΙΑ
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ΑΡΑ
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22:00
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ΜΠΕ
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ΣΈΛ
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ΡΕΝ
22:00
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15 Οκτ
Μ
ΜΠΕ
Euroleague
Χ
ΧΆΠ
100 - 82
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΕ
Euroleague
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93 - 101
ΤΕΛ
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PAR
94 - 96
ΤΕΛ
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Euroleague
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20:45
15 Οκτ
ΠΑΡ
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ΜΙΛ
21:30
15 Οκτ
B
BC
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Β
ΒΑΛ
21:30
15 Οκτ
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Euroleague
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22:00
15 Οκτ
ΒΙΛ
Basketball Champions League
Τ
ΤΡΑ
100 - 83
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B
BK
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Μ
ΜΠΡ
67 - 86
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UCA
Basketball Champions League
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ΣΟΛ
84 - 66
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Ρ
ΡΆΣ
Basketball Champions League
Σ
ΣΠΆ
84 - 86
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Χ
ΧΆΠ
Eurocup
Σ
ΣΙΑ
75 - 93
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C
CS
Eurocup
R
RIG
89 - 79
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Τ
ΤΣΕ
Eurocup
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ΟΥΛ
102 - 93
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Μ
ΜΠΌ
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Τ
ΤΌΦ
90 - 85
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Μ
ΜΠΟ
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ΣΛΣ
82 - 86
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NAP
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88 - 68
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ΛΕ
82 - 70
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Ρ
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Μ
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84 - 85
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ΚΑΝ
89 - 66
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M
MAX
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ΒΕΝ
75 - 65
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ΤΟΥ
Eurocup
Λ
ΛΌΝ
21:30
15 Οκτ
Φ
ΦΡΑ
FIBA Europe Cup
N
NEF
94 - 110
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Β
ΒΕΦ
FIBA Europe Cup
B
BC
62 - 102
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Ο
ΟΠΆ
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ΠΡΟ
83 - 87
ΤΕΛ
Τ
ΤΡΊ
FIBA Europe Cup
Ρ
ΡΙΛ
62 - 94
ΤΕΛ
E
ESE
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Γ
ΓΙΟ
77 - 97
ΤΕΛ
Σ
ΣΠΌ
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N
NIT
78 - 88
ΤΕΛ
Κ
ΚΕΡ
FIBA Europe Cup
V
VAL
82 - 74
ΤΕΛ
Κ
ΚΑΛ
FIBA Europe Cup
L
LOK
79 - 69
ΤΕΛ
Ο
ΟΡΑ
FIBA Europe Cup
K
KOR
74 - 65
ΤΕΛ
Σ
ΣΑΛ
FIBA Europe Cup
Η
ΗΡΑ
90 - 73
ΤΕΛ
Β
ΒΟΎ
FIBA Europe Cup
Ζ
ΖΙΈ
71 - 74
ΤΕΛ
Λ
ΛΕΒ
FIBA Europe Cup
Μ
ΜΖΤ
92 - 95
ΤΕΛ
T
TAR
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D
DZI
94 - 80
ΤΕΛ
Α
ΑΕΚ
FIBA Europe Cup
Σ
ΣΠΛ
69 - 78
ΤΕΛ
Τ
ΤΡΕ
FIBA Europe Cup
Λ
ΛΆΙ
73 - 78
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΆ
FIBA Europe Cup
Σ
ΣΠΟ
96 - 91
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΕ
UEFA Conference League
Ρ
ΡΊΓ
19:45
15 Οκτ
Κ
ΚΑΪ
UEFA Conference League
Λ
ΛΟΥ
19:45
15 Οκτ
Ε
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UEFA Conference League
Χ
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19:45
15 Οκτ
Ά
ΆΓΙ
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Γ
ΓΆΝ
19:45
15 Οκτ
Ά
ΆΑΡ
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Ε
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19:45
15 Οκτ
Μ
ΜΊΝ
UEFA Conference League
Κ
ΚΟΥ
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ΤΡΑ
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Μ
ΜΙΆ
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ΊΝΤ
UEFA Conference League
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Μ
ΜΠΆ
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Τ
ΤΣΣ
19:45
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ΜΟΝ
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Ο
ΟΥΝ
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15 Οκτ
XET
UEFA Conference League
ΑΤΑ
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15 Οκτ
Π
ΠΆΦ
UEFA Conference League
ΜΠΡ
22:00
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Κ
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Κ
ΚΟΠ
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15 Οκτ
Μ
ΜΠΡ
UEFA Conference League
Τ
ΤΒΈ
22:00
15 Οκτ
Τ
ΤΟΥ
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ΧΑΡ
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15 Οκτ
Ν
ΝΟΡ
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ΣΕΝ
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15 Οκτ
Ι
ΙΜΠ
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ΓΙΆ
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Μ
ΜΠΡ
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