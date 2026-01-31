Ότι θα ήταν προτιμότερος ένας game changer δεν σημαίνει ότι π...
Τυπική διαδικασία πλέον η επισημοποίηση της μεταγραφής τ...
Ο Τάσος Καπετανάκος γράφει για την αλλαγή σελίδας στην Α...
Ο νέος αμυντικός χαφ της ΑΕΚ, Χακίμ Σαχαμπό έπαιξε σ...
Πώς κατέληξε η ΑΕΚ στην απόκτηση του 20χρονου χαφ, τι δ...
Ο παίκτης που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς για να... πάρει π...
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έφτασε στην Αθήνα ο...
Η νέα μεταγραφική κίνηση των Κιτρινόμαυρων με τον Χακίμ Σ...
Παίκτης της ΑΕΚ μπορεί να θεωρείται πλέον ο Χακίμ Σαχαμπό κ...
Είναι παίκτης που δουλεύει πολύ στο κέντρο, στην κυκλοφορία τ...
Νέο βελγικό δημοσίευμα για τους “κιτρινόμαυρους” κ...
Ποιος παίκτης φέρεται να ενδιαφέρει τ...