Χάλε Όπεν

Χάλε Όπεν

"Εφιάλτης" για Τσιτσιπά ο Μίκελσεν - Τον κέρδισε για 3η σερί φορά!
Tennis | 18/06 - 19:33

"Εφιάλτης" για Τσιτσιπά ο Μίκελσεν - Τον κέρδισε για 3η σερί φορά!

Ο Έλληνας τενίστας έμεινε εκτός προημιτελικής φάσης, γ...