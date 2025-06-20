Χάντε Μπαλαντίν

Euroleague | 06/05 - 18:13

Η αθλήτρια και φίλαθλος της Εφές που σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό (ΦΩΤΟ)

Την έδειξαν στο γήπεδο της Κωνσταντινούπολης και ο...