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Χάποελ Ιερουσαλήμ

Χάποελ Ιερουσαλήμ

Αποτελέσματα, εμφανίσεις, στατιστικά και νέα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για την Χάποελ Ιερουσαλήμ. Μη χάσετε την ενημέρωση στο Sportdog.gr.

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Αποφασισμένη η Χάποελ Ιερουσαλήμ - Επίσημη πρόταση για θέση στη Euroleague
Euroleague | 26/08 - 18:28

Αποφασισμένη η Χάποελ Ιερουσαλήμ - Επίσημη πρόταση για θέση στη Euroleague

Η ισραηλινή ομάδα ανακοίνωσε ότι πρόκειται να καταθέσει δ...

Αντίπαλος του Άρη ο Σέικ Μίλτον - Ποια ομάδα τον ανακοίνωσε
Eurocup | 31/07 - 14:34

Αντίπαλος του Άρη ο Σέικ Μίλτον - Ποια ομάδα τον ανακοίνωσε

Στη Χάποελ Ιερουσαλήμ θα συνεχίσει την καριέρα του ο...

«Φωτιά» το πρόγραμμα του Άρη: Πρεμιέρα στη Γαλλία!
Eurocup | 29/07 - 15:56

«Φωτιά» το πρόγραμμα του Άρη: Πρεμιέρα στη Γαλλία!

Ο Άρης γύρισε σελίδα και ετοιμάζεται να μπει δυναμικά σ...

Υπέγραψε για τρία χρόνια ο Ομπράντοβιτς (ΦΩΤΟ)
Eurocup | 15/06 - 16:38

Υπέγραψε για τρία χρόνια ο Ομπράντοβιτς (ΦΩΤΟ)

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς βρήκε την επόμενη ομάδα τ...

Ομάδα της... Euroleague συμφώνησε με τον Ομπράντοβιτς - Ποιά είναι!
Euroleague | 02/06 - 11:04

Ομάδα της... Euroleague συμφώνησε με τον Ομπράντοβιτς - Ποιά είναι!

Δεν παίζει ακόμα στην Euroleague, αλλά έχει καταθέσει α...

"Βρήκε τον αντι-Σορτς ο ΠΑΟ - Πληρώνει 1 εκατ. buyout, 2 εκατ. συμβόλαιο"
Euroleague | 28/05 - 00:10

"Βρήκε τον αντι-Σορτς ο ΠΑΟ - Πληρώνει 1 εκατ. buyout, 2 εκατ. συμβόλαιο"

Παίκτης... έκπληξη για τον Παναθηναϊκό! Ρεπορτάζ από τ...

EuroLeague: Η κρίσιμη απόφαση για Ρεάλ και το «παράθυρο» για ΠΑΟΚ!
Euroleague | VIDEO 10/04 - 20:28

EuroLeague: Η κρίσιμη απόφαση για Ρεάλ και το «παράθυρο» για ΠΑΟΚ!

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης της 14ης Απριλίου θα βρεθούν ο...

Αυτό κι αν θα είναι έκπληξη: Ποια ομάδα θέλει τον "Ζοτς" από τη νέα σεζόν!
Euroleague | VIDEO 19/02 - 15:05

Αυτό κι αν θα είναι έκπληξη: Ποια ομάδα θέλει τον "Ζοτς" από τη νέα σεζόν!

Δημοσίευμα-"βόμβα" βάζει στο παιχνίδι για τον Ζέλικο Ο...

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ έγινε κάμεραμαν και αποβλήθηκε!
Euroleague | 01/02 - 21:45

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ έγινε κάμεραμαν και αποβλήθηκε!

Αν υπήρχε βραβείο για τον πιο εκκεντρικό και απρόβλεπτο ι...

Παραδόθηκε στη Χάποελ Ιερουσαλήμ ο Άρης - Ντεμπούτο για Αντετοκούνμπο (Vid)
Eurocup | VIDEO 14/01 - 22:22

Παραδόθηκε στη Χάποελ Ιερουσαλήμ ο Άρης - Ντεμπούτο για Αντετοκούνμπο (Vid)

Οι “κίτρινοι” έχασαν με 96-77 στο �...

Κοσμογονία στη Euroleague: 8 "μνηστήρες" για το χρυσό συμβόλαιο!
Euroleague | 12/01 - 23:05

Κοσμογονία στη Euroleague: 8 "μνηστήρες" για το χρυσό συμβόλαιο!

Ραγδαίες είναι οι διοικητικές εξελίξεις στην κορυφαία δ...

Ακούστηκε για Ολυμπιακό, υπογράφει αλλού - Αδερφός σούπερ σταρ του NBA
Euroleague | 10/12/2025 - 16:42

Ακούστηκε για Ολυμπιακό, υπογράφει αλλού - Αδερφός σούπερ σταρ του NBA

Ο παίκτης που φέρεται να απασχόλησε τους Πρωταθλητές Ε...

Ενημερώθηκε για Χάρπερ ο Ολυμπιακός - Τι συμβαίνει (ΦΩΤΟ)
Euroleague | 18/11/2025 - 14:21

Ενημερώθηκε για Χάρπερ ο Ολυμπιακός - Τι συμβαίνει (ΦΩΤΟ)

Ο Ολυμπιακός ενημερώθηκε από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ γ...

Ξανά αγώνας στο Ισραήλ μετά από περίπου 2 χρόνια - Ανακοίνωση!
Eurocup | 16/11/2025 - 16:02

Ξανά αγώνας στο Ισραήλ μετά από περίπου 2 χρόνια - Ανακοίνωση!

Ποια γνωστή ομάδα ανακοίνωσε ότι θα αγωνιστεί και πάλι ε...

Ακούστηκε για Ολυμπιακό, το... ξέκοψε ο προπονητής του - "Μένει εδώ"! (Vid)
Euroleague | 16/11/2025 - 12:50

Ακούστηκε για Ολυμπιακό, το... ξέκοψε ο προπονητής του - "Μένει εδώ"! (Vid)

Ο υποψήφιος μεταγραφικός στόχος των Ερυθρόλευκων κ...

Κατάρρευση στο τέλος και διασυρμός με 100άρα για τον Άρη (ΒΙΝΤΕΟ)
Eurocup | VIDEO 28/10/2025 - 23:21

Κατάρρευση στο τέλος και διασυρμός με 100άρα για τον Άρη (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ δεν χαρίστηκε στους αποκαρδιωτικους �...

Διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης μπλόκαραν την αποστολή της Χάποελ
Eurocup | 16/10/2025 - 12:33

Διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης μπλόκαραν την αποστολή της Χάποελ

Έντονες σκηνές εκτυλίχθηκαν στη Βαρκελώνη λίγες ώρες π...

Η Μπαρτσελόνα αρνήθηκε να δώσει το γήπεδό της για προπόνηση στη Χάποελ!
Eurocup | 08/10/2025 - 15:34

Η Μπαρτσελόνα αρνήθηκε να δώσει το γήπεδό της για προπόνηση στη Χάποελ!

Υπάρχουν φόβοι για εντάσεις στο παιχνίδι του Eurocup ανάμεσα σ...

"Οπαδοί Oλυμπιακού σε παιχνίδια με Παναθηναϊκό - και το αντίθετο"!
Euroleague | VIDEO 06/10/2025 - 22:50

"Οπαδοί Oλυμπιακού σε παιχνίδια με Παναθηναϊκό - και το αντίθετο"!

Σε ένα από τα πιο παράδοξα πλάνα που έχουμε ακούσει σ...

Μακάμπι: "Η απόφαση που λήφθηκε δεν εξυπηρετεί τις αξίες του αθλήματος"
Euroleague | 17/06/2025 - 12:51

Μακάμπι: "Η απόφαση που λήφθηκε δεν εξυπηρετεί τις αξίες του αθλήματος"

Η "ομάδα του λαού" σε επίσημη ανακοίνωσή της εξέφρασε τ...

Οριστική διακοπή στο πρωτάθλημα Ισραήλ λόγω πολέμου - Κανείς πρωταθλητής
Μπάσκετ | 17/06/2025 - 08:58

Οριστική διακοπή στο πρωτάθλημα Ισραήλ λόγω πολέμου - Κανείς πρωταθλητής

Χωρίς να αναδειχθεί πρωταθλητής διακόπτεται οριστικά τ...