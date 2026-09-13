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Χάποελ Τελ Αβίβ

Χάποελ Τελ Αβίβ

Μάθετε τα νέα της Χάποελ Τελ Αβίβ στο Sportdog.gr. Ρεπορτάζ, πρόγραμμα, αποτελέσματα και αναλύσεις από τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

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Απίθανη πρόταση της Χάποελ Τελ Αβίβ στον Ρόντμαν!
Euroleague | 12/08 - 15:38

Απίθανη πρόταση της Χάποελ Τελ Αβίβ στον Ρόντμαν!

Ο ιδιοκτήτης του ισραηλινού συλλόγου προσφέρει 100.000 δ...

Νέα επιβεβαίωση για Αταμάν: «Εκεί τον βλέπω μετά τον Παναθηναϊκό»!
Euroleague | 11/08 - 00:32

Νέα επιβεβαίωση για Αταμάν: «Εκεί τον βλέπω μετά τον Παναθηναϊκό»!

Νέα δεδομένα γύρω από το μέλλον του Εργκίν Αταμάν και τ...

Εξελίξεις με Οτούρου - Συμφωνία για τριετές συμβόλαιο (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 09/08 - 21:42

Εξελίξεις με Οτούρου - Συμφωνία για τριετές συμβόλαιο (ΒΙΝΤΕΟ)

Τι προκύπτει για τον σέντερ της Χ...

Θα βρει εύκολα ομάδα στη Euroleague o Xεζόνια - Ποια καραδοκεί
Euroleague | VIDEO 02/08 - 19:09

Θα βρει εύκολα ομάδα στη Euroleague o Xεζόνια - Ποια καραδοκεί

Το δημοσίευμα που αφορά τον Κροάτη ά...

Επιλογή-έκπληξη από Ιτούδη - Υπέγραψε άλλοτε παίκτη του Ιωνικού!
Euroleague | 02/08 - 00:45

Επιλογή-έκπληξη από Ιτούδη - Υπέγραψε άλλοτε παίκτη του Ιωνικού!

Η ανακοίνωση της μεταγραφής από τη Χάποελ Τ...

Γουέστμπρουκ για Παναθηναϊκό! - Και άλλοι ευρωλιγκάτοι “μνηστήρες”
Euroleague | 28/07 - 19:43

Γουέστμπρουκ για Παναθηναϊκό! - Και άλλοι ευρωλιγκάτοι “μνηστήρες”

Ο πολύπειρος ΝBAer φέρεται να ενδιαφέρει τους �...

Στράζελ: «Μόνο ο Παναθηναϊκός και η Χάποελ δεν ενδιαφέρθηκαν για μένα»
Euroleague | 27/07 - 16:34

Στράζελ: «Μόνο ο Παναθηναϊκός και η Χάποελ δεν ενδιαφέρθηκαν για μένα»

Ο Ματιέ Στράζελ μίλησε για το έντονο ενδιαφέρον που σ...

Χάνει βασικό άσο ο Ιτούδης - Υπογράφει στον Ερυθρό Αστέρα
Euroleague | VIDEO 17/07 - 00:20

Χάνει βασικό άσο ο Ιτούδης - Υπογράφει στον Ερυθρό Αστέρα

Ανακατατάξεις στη Χάποελ Τελ Αβίβ μ...

Τρεις προτάσεις για Χεζόνια - Πού θέλει να παίξει - Ζητά τρελά λεφτά!
Euroleague | VIDEO 15/07 - 23:16

Τρεις προτάσεις για Χεζόνια - Πού θέλει να παίξει - Ζητά τρελά λεφτά!

Ποιες ομάδες κινούνται για την απόκτηση τ...

Σπουδαία κίνηση η Χάποελ - Το ζήτησε ο Ιτούδης κι έγινε
Euroleague | VIDEO 12/07 - 20:08

Σπουδαία κίνηση η Χάποελ - Το ζήτησε ο Ιτούδης κι έγινε

Σημαντική συμφωνία για την ομάδα τ...

Χάρηκε ο Ιτούδης για Ομπράντοβιτς - “Κέρδος για το ελληνικό μπάσκετ”
Euroleague | 09/07 - 23:24

Χάρηκε ο Ιτούδης για Ομπράντοβιτς - “Κέρδος για το ελληνικό μπάσκετ”

Τι είπε ο κόουτς της Χάποελ για την Εθνική και την επιστροφή τ...

Επιμένουν οι Ισραηλινοί για Γουόκαπ - “Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός…”
Euroleague | VIDEO 05/07 - 19:15

Επιμένουν οι Ισραηλινοί για Γουόκαπ - “Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός…”

Τι αναφέρουν για το μέλλον του 33...

Τέλος ο Μάνταρ από τη Χάποελ Τελ Αβίβ - Είπε όχι σε μυθικό συμβόλαιο
Euroleague | 01/07 - 15:58

Τέλος ο Μάνταρ από τη Χάποελ Τελ Αβίβ - Είπε όχι σε μυθικό συμβόλαιο

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έκανε γνωστό πως ο Γιαμ Μάνταρ άσκησε τ...

Το πήραν απόφαση στη Χάποελ - Η έδρα για τα παιχνίδια της Euroleague
Euroleague | 25/06 - 23:14

Το πήραν απόφαση στη Χάποελ - Η έδρα για τα παιχνίδια της Euroleague

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας του Δημήτρη Ι...

Κυνηγά μεγάλη μεταγραφή η Χάποελ - Ψώνια από Βελιγράδι
Euroleague | VIDEO 21/06 - 00:09

Κυνηγά μεγάλη μεταγραφή η Χάποελ - Ψώνια από Βελιγράδι

Σπουδαία πρόταση έχει καταθέσει η ομάδα τ...

Περιζήτητος ο Γιαμπουσέλε - Οι ευρωλιγκάτες ομάδες που τον… μαρκάρουν στενά
Euroleague | VIDEO 07/06 - 19:00

Περιζήτητος ο Γιαμπουσέλε - Οι ευρωλιγκάτες ομάδες που τον… μαρκάρουν στενά

Τι προκύπτει για το μέλλον του Γάλλου ά...

Τινάζουν την... μπάνκα για Λάιλς - "Πρόταση 4 εκατομμύρια"
Euroleague | VIDEO 27/05 - 12:40

Τινάζουν την... μπάνκα για Λάιλς - "Πρόταση 4 εκατομμύρια"

Ομάδα της Euroleague δείχνει έτοιμη να τινάξει την... μπάνκα γ...

Χαμός για Λάιλς ενόψει καλοκαιριού - "Χρυσάφι" από δύο τοπ ομάδων
Euroleague | VIDEO 25/05 - 16:50

Χαμός για Λάιλς ενόψει καλοκαιριού - "Χρυσάφι" από δύο τοπ ομάδων

Ο Τρέι Λάιλς έχει μπει στο στόχαστρο της Χάποελ Τελ Α...

Η Χάποελ Τελ Αβίβ στοχεύει σε παίκτη του Παναθηναϊκού!
Euroleague | 20/05 - 15:21

Η Χάποελ Τελ Αβίβ στοχεύει σε παίκτη του Παναθηναϊκού!

Η Χάποελ Τελ Αβίβ. συνεχίζει να εξετάζει λύσεις για τ...

Γιανάι: «Είμαστε καλύτεροι από Παναθηναϊκό και Βαλένθια»
Euroleague | VIDEO 19/05 - 17:07

Γιανάι: «Είμαστε καλύτεροι από Παναθηναϊκό και Βαλένθια»

Ο Οφέρ Γιανάι, σε νέες του δηλώσεις, υποστήριξε ότι η...

Πασκουάλ για Παναθηναϊκό - Τι γράφουν στην Ισπανία!
Euroleague | 16/05 - 10:24

Πασκουάλ για Παναθηναϊκό - Τι γράφουν στην Ισπανία!

Αβέβαιο μοιάζει το μέλλον του Τσάβι Πασκουάλ στην Μπαρτσελόνα κ...