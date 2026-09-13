Χάποελ Τελ Αβίβ

Euroleague | 09/07 - 23:24

Χάρηκε ο Ιτούδης για Ομπράντοβιτς - “Κέρδος για το ελληνικό μπάσκετ”

Τι είπε ο κόουτς της Χάποελ για την Εθνική και την επιστροφή τ...