Ο ιδιοκτήτης του ισραηλινού συλλόγου προσφέρει 100.000 δ...
Νέα δεδομένα γύρω από το μέλλον του Εργκίν Αταμάν και τ...
Τι προκύπτει για τον σέντερ της Χ...
Το δημοσίευμα που αφορά τον Κροάτη ά...
Η ανακοίνωση της μεταγραφής από τη Χάποελ Τ...
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Ο Ματιέ Στράζελ μίλησε για το έντονο ενδιαφέρον που σ...
Ανακατατάξεις στη Χάποελ Τελ Αβίβ μ...
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Τι είπε ο κόουτς της Χάποελ για την Εθνική και την επιστροφή τ...
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Η Χάποελ Τελ Αβίβ έκανε γνωστό πως ο Γιαμ Μάνταρ άσκησε τ...
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Ομάδα της Euroleague δείχνει έτοιμη να τινάξει την... μπάνκα γ...
Ο Τρέι Λάιλς έχει μπει στο στόχαστρο της Χάποελ Τελ Α...
Η Χάποελ Τελ Αβίβ. συνεχίζει να εξετάζει λύσεις για τ...
Ο Οφέρ Γιανάι, σε νέες του δηλώσεις, υποστήριξε ότι η...
Αβέβαιο μοιάζει το μέλλον του Τσάβι Πασκουάλ στην Μπαρτσελόνα κ...