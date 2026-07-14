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Χένρικ Φάλκενερ

Χένρικ Φάλκενερ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Χένρικ Φάλκενερ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Super League | 14/07 - 23:31

Για στόπερ 6 εκατ. ψάχνεται ο ΠΑΟ - Φεύγουν Σιώπης, Μπακασέτας και 5 ακόμη!

Η νέα περίπτωση κεντρικού αμυντικού από το Μουντιάλ 20...