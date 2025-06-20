Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Χιτσάμ Κανίς

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Χιτσάμ Κανίς. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

"Πρόταση τουρκικής ομάδας για άσο του ΠΑΟΚ"!
Super League | 15/07 - 16:14

"Πρόταση τουρκικής ομάδας για άσο του ΠΑΟΚ"!

Παίκτης του Δικέφαλου βρίσκεται στο στόχαστρο τουρκικής ο...