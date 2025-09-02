Facebook Pixel
Xoακίν Πανιτσέλι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Xoακίν Πανιτσέλι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Ένα σύγχρονο αλλά παλαιάς κοπής φορ! Μπάρτσα, Τσέλσι, Μίλαν για Πανιτσέλι
Ligue 1 | 16/11 - 08:07

Έχει όλο το πακέτο του επιθετικού που μπορεί να απογειωθεί σ...