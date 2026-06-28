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Χονγκ Μιουνγκ μπο

Χονγκ Μιουνγκ μπο

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Χονγκ Μιουνγκ-μπο. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Παραιτήθηκε ο προπονητής της Κορέας - Απαγόρευσαν να μπει σε σούπερ μάρκετ
Mundial | 28/06 - 20:47

Παραιτήθηκε ο προπονητής της Κορέας - Απαγόρευσαν να μπει σε σούπερ μάρκετ

Η Νότιος Κορέα παρουσιάστηκε απογοητευτική στο Παγκόσμιο Κ...