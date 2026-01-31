Facebook Pixel
Μόλις πέντε λεπτά ο Σάντσες, εν μέσω διαπραγματεύσεων ΠΑΟΚ – Κρουζ Αζούλ
Υπόλοιπος Κόσμος | 31/01 - 13:53

Μόλις πέντε λεπτά ο Σάντσες, εν μέσω διαπραγματεύσεων ΠΑΟΚ – Κρουζ Αζούλ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ μ...

Νέα πρόταση του ΠΑΟΚ για Σάντσες
Super League | 27/01 - 11:52

Νέα πρόταση του ΠΑΟΚ για Σάντσες

Ο ΠΑΟΚ βελτίωσε την πρότασή του για τον Χόρχε Σάντσες κ...

Μεξικανικά ΜΜΕ: «Τι περιλαμβάνει η νέα πρόταση του ΠΑΟΚ για Σάντσες»!
Super League | 26/01 - 22:14

Μεξικανικά ΜΜΕ: «Τι περιλαμβάνει η νέα πρόταση του ΠΑΟΚ για Σάντσες»!

Οι εξελίξεις στην υπόθεση του Χόρχε Σάντσες παίρνουν μ...

Μεξικανικά ΜΜΕ: «Νέα πρόταση του ΠΑΟΚ για Σάντσες»!
Super League | 26/01 - 16:59

Μεξικανικά ΜΜΕ: «Νέα πρόταση του ΠΑΟΚ για Σάντσες»!

Η αποκάλυψη του Οτέο για τον "ενθουσιασμό" του Σάντσες κ...

Το μεγάλο στοίχημα του Φλεβάρη για τον ΠΑΟΚ - Τι ισχύει με Σάντσες
Super League | VIDEO 26/01 - 14:27

Το μεγάλο στοίχημα του Φλεβάρη για τον ΠΑΟΚ - Τι ισχύει με Σάντσες

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου χαρακτήρισε μεγάλο στοίχημα γ...

Μεξικανοί για Σάντσες και ΠΑΟΚ - “Αυτά θέλει η Κρουζ Αζούλ”
Super League | 25/01 - 21:40

Μεξικανοί για Σάντσες και ΠΑΟΚ - “Αυτά θέλει η Κρουζ Αζούλ”

Τι προκύπτει για τον 28χρονο δεξιό μπακ κ...

Γιατί "ακυρώθηκαν" τρεις μεταγραφές του ΠΑΟΚ - Τι συμβαίνει με τον Σάντσες
Super League | VIDEO 25/01 - 11:45

Γιατί "ακυρώθηκαν" τρεις μεταγραφές του ΠΑΟΚ - Τι συμβαίνει με τον Σάντσες

Ανατροπή μεταγραφικού πλάνου στον Δικέφαλο, καθώς φ...

Πήρε την πρόκριση, φέρνει και μπακ; "Κατέθεσε πρόταση ο ΠΑΟΚ"
Super League | 23/01 - 00:51

Πήρε την πρόκριση, φέρνει και μπακ; "Κατέθεσε πρόταση ο ΠΑΟΚ"

Ο δεξιός μπακ που φέρεται να απασχολεί τον Δικέφαλο τ...

Άρχισε το «ψηστήρι» - Ο Γιακουμάκης βοηθάει σε σπουδαία μεταγραφή του ΠΑΟΚ!
Super League | 19/01 - 17:10

Άρχισε το «ψηστήρι» - Ο Γιακουμάκης βοηθάει σε σπουδαία μεταγραφή του ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ αναζητά ποιοτική ενίσχυση στα μετόπισθεν με τ...

Κοιτάζει Χόρχε Σάντσες για δεξί μπακ ο ΠΑΟΚ - Η αξία του στο transfermarkt
Super League | 18/01 - 11:36

Κοιτάζει Χόρχε Σάντσες για δεξί μπακ ο ΠΑΟΚ - Η αξία του στο transfermarkt

Δεξί μπακ στο Μεξικό προσπαθεί να βρει ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα μ...