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Χουλιάν Κινιόνες

Χουλιάν Κινιόνες

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Χουλιάν Κινιόνες. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Τεράστια γκάφα στην άμυνα και ο Κινιόνες το πρώτο γκολ στο Μουντιάλ! (Vid)
Mundial | 11/06 - 22:32

Τεράστια γκάφα στην άμυνα και ο Κινιόνες το πρώτο γκολ στο Μουντιάλ! (Vid)

Η άμυνα της Νοτίου Αφρικής έκανε... δώρο το 1-0 στο Μεξικό, μ...