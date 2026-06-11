Χουλιάν Κινιόνες

Mundial | 11/06 - 22:32

Τεράστια γκάφα στην άμυνα και ο Κινιόνες το πρώτο γκολ στο Μουντιάλ! (Vid)

Η άμυνα της Νοτίου Αφρικής έκανε... δώρο το 1-0 στο Μεξικό, μ...