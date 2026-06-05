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Basket League
ΠΑΟ
68 - 58
ΤΕΛ
ΟΛΥ
ΝΒΑ
ΣΑΝ
104 - 105
ΤΕΛ
ΝΙΟ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Τ
ΤΣΕ
3 - 1
ΤΕΛ
Γ
ΓΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Μ
ΜΕΞ
5 - 1
ΤΕΛ
Σ
ΣΕΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Χ
ΧΟΝ
2 - 0
ΤΕΛ
Μ
ΜΟΓ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Τ
ΤΑΪ
2 - 2
ΤΕΛ
Κ
ΚΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ι
ΙΝΔ
3 - 0
ΤΕΛ
Ο
ΟΜΆ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΓΚ
- - -
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΟ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Τ
ΤΑΤ
3 - 1
ΤΕΛ
Ι
ΙΝΔ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Γ
ΓΕΩ
2 - 0
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Λ
ΛΕΥ
4 - 1
ΤΕΛ
Σ
ΣΥΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Σ
ΣΛΟ
2 - 2
ΤΕΛ
Μ
ΜΑΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Μ
ΜΟΛ
2 - 2
ΤΕΛ
Β
ΒΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Σ
ΣΑΝ
1 - 2
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ρ
ΡΩΣ
3 - 0
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΟ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ο
ΟΥΓ
2 - 1
ΤΕΛ
Φ
ΦΙΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΖΕ
0 - 2
ΤΕΛ
Μ
ΜΆΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Π
ΠΑΡ
4 - 0
ΤΕΛ
Ν
ΝΙΚ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΑΝ
2 - 1
ΤΕΛ
Ι
ΙΡΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΪΤ
1 - 2
ΤΕΛ
Π
ΠΕΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Μ
ΜΙΑ
- - -
ΤΕΛ
Γ
ΓΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Β
ΒΈΛ
16:00
06 Ιουν
Τ
ΤΥΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΡΜ
17:00
06 Ιουν
Κ
ΚΑΖ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΟΜ
19:00
06 Ιουν
Ρ
ΡΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Γ
ΓΙΒ
20:00
06 Ιουν
Ν
ΝΉΣ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Π
ΠΟΡ
20:45
06 Ιουν
Χ
ΧΙΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ρ
ΡΟΥ
20:45
06 Ιουν
Ο
ΟΥΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΛΒ
21:00
06 Ιουν
Λ
ΛΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Η
ΗΠΑ
21:30
06 Ιουν
Γ
ΓΕΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ε
ΕΛΒ
22:00
06 Ιουν
Α
ΑΥΣ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Π
ΠΑΝ
22:00
06 Ιουν
Β
ΒΟΣ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΓΓ
23:00
06 Ιουν
Ν
ΝΈΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Β
ΒΟΛ
23:00
06 Ιουν
Σ
ΣΚΩ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΑΤ
23:00
06 Ιουν
Ε
ΕΛ
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Χρήστος Γκάλης
Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Χρήστος Γκάλης.
Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.
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