Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδoς ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Χρήστος Μαγειρίας

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Χρήστος Μαγειρίας. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Ξέσπασε ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - "Θα λέτε συγγνώμη και θα πληρώνετε"!
Ελλάδα | 15/09 - 22:30

Ξέσπασε ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - "Θα λέτε συγγνώμη και θα πληρώνετε"!

«Γιατί αν δεν είμαι νόμιμος εγώ κ. Ευσταθίου, δεν είναι κ...