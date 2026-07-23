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Χρήστος Ζαφείρης

Χρήστος Ζαφείρης

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Χρήστο Ζαφείρη στο Sportdog.gr. Εξελίξεις, εμφανίσεις, δηλώσεις και στατιστικά από την πορεία του στην Ευρώπη και την Εθνική.

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Δεν έχει παίκτες ο Λίσι - Στο ΟΑΚΑ θα περιμένει τα πάντα από Ζαφείρη!
Blogs | 03/09 - 00:58

Δεν έχει παίκτες ο Λίσι - Στο ΟΑΚΑ θα περιμένει τα πάντα από Ζαφείρη!

Η γκέλα του ΠΑΟΚ που δεν οφείλεται μόνο στη βροχή, ο Α...

Ο Αλι που έκανε πάρτι, ο Χατζηδιάκος που απογοήτευσε και ο διπλός Ζαφείρης
Blogs | 31/08 - 00:26

Ο Αλι που έκανε πάρτι, ο Χατζηδιάκος που απογοήτευσε και ο διπλός Ζαφείρης

Πώς ο Πέλκας οδήγησε τον ΠΑΟΚ στη εξαιρετικά σημαντική ν...

Λίσι: "Να παίξουμε με την καρδιά μας" - Ατάκα για Πέλκα, ροτέισον
UEFA Conference League | 26/08 - 20:18

Λίσι: "Να παίξουμε με την καρδιά μας" - Ατάκα για Πέλκα, ροτέισον

Ο Ιταλός τεχνικός μίλησε ενόψει της ρεβάνς με τη Μπράν κ...

ΠΑΟΚ: Σκληρή απάντηση Κουβεντίδη για «fake news»!
Super League | 21/08 - 22:38

ΠΑΟΚ: Σκληρή απάντηση Κουβεντίδη για «fake news»!

Ο διευθυντής επικοινωνίας της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ έκανε μ...

Επίδειξη ισχύος από Σαββίδη: Ο Γιαννούλης και το νέο ελληνικό μοντέλο!
Super League | 04/08 - 20:09

Επίδειξη ισχύος από Σαββίδη: Ο Γιαννούλης και το νέο ελληνικό μοντέλο!

Ο Γιαννούλης δεν αποτελεί απλώς μία ακόμα κίνηση για τ...

Κωνσταντέλια εσύ σούπερ σταρ! Θα μας κάνει και να τσακωθούμε…
Blogs | 30/07 - 23:47

Κωνσταντέλια εσύ σούπερ σταρ! Θα μας κάνει και να τσακωθούμε…

Πώς ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δίνει προκρίσεις στον Π...

Το βασικό συμπέρασμα της πρεμιέρας του ΠΑΟΚ! Το ταβάνι και οι ανορθογραφίες
Europa League | 26/07 - 13:17

Το βασικό συμπέρασμα της πρεμιέρας του ΠΑΟΚ! Το ταβάνι και οι ανορθογραφίες

Τα δύο πρόσωπα που έδειξε μέσα σε ένα ενενηντάλεπτο η...

Έδειξε ποιότητα αλλά αποκάλυψε αδυναμίες ο ΠΑΟΚ με Ντιναμό!
Blogs | 25/07 - 05:34

Έδειξε ποιότητα αλλά αποκάλυψε αδυναμίες ο ΠΑΟΚ με Ντιναμό!

Αντώνης Τσακαλέας και Νίκος Τοσκίτσης αναλύουν στο PA...

ΠΑΟΚ: Ο «μάγος» Κωνσταντέλιας γύρισε... αγριεμένος!
Europa League | 24/07 - 19:30

ΠΑΟΚ: Ο «μάγος» Κωνσταντέλιας γύρισε... αγριεμένος!

Αν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν αποτελεί δείγμα γ...

Η μαγκιά του ΠΑΟΚ και ο "Ντέλιας" που κάνει "παπάδες" μακριά απ’την Εθνική
Europa League | 24/07 - 09:08

Η μαγκιά του ΠΑΟΚ και ο "Ντέλιας" που κάνει "παπάδες" μακριά απ’την Εθνική

Ο ΠΑΟΚ έφαγε γκολ στα αποδυτήρια, έχασε τον Τάχα Άλι μ...

Ο Λίσι κέρδισε το πρώτο στοίχημα! Ευλογία αυτό που συμβαίνει τώρα στον ΠΑΟΚ
Blogs | 23/07 - 23:04

Ο Λίσι κέρδισε το πρώτο στοίχημα! Ευλογία αυτό που συμβαίνει τώρα στον ΠΑΟΚ

Η επιλογή του Αλέσιο Λίσι που τον δικαίωσε απόλυτα σ�...

Ναι ρε ΠΑΟΚ! Επική ανατροπή με Ντιναμό και προβάδισμα πρόκρισης (ΒΙΝΤΕΟ)
Europa League | 23/07 - 21:55

Ναι ρε ΠΑΟΚ! Επική ανατροπή με Ντιναμό και προβάδισμα πρόκρισης (ΒΙΝΤΕΟ)

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κατάφερε να γυρίσει το σκορ κ...

Άλλος ΠΑΟΚ μέχρι τον Σεπτέμβριο! Η μεγάλη αποκάλυψη για το νέο ρόστερ
Super League | 17/07 - 08:10

Άλλος ΠΑΟΚ μέχρι τον Σεπτέμβριο! Η μεγάλη αποκάλυψη για το νέο ρόστερ

Ολόκληρος ο οργανισμός περνά σε μια νέα πραγματικότητα, μ...

SOS στον ΠΑΟΚ! Με "μπαλώματα" δεν πας Ευρώπη - Τι γίνεται με Γιαννούλη
Super League | 07/07 - 17:32

SOS στον ΠΑΟΚ! Με "μπαλώματα" δεν πας Ευρώπη - Τι γίνεται με Γιαννούλη

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης μπορεί να ξεκίνησε καλά στα φ...

Θα φέρει επανάσταση; Ο ρόλος του Ζαφείρη και πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ με Λίσι
Blogs | 03/07 - 13:00

Θα φέρει επανάσταση; Ο ρόλος του Ζαφείρη και πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ με Λίσι

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έδειξε ότι υπάρχει βάση, ότι η...

Δεν μάσησαν Κοσίδης, Μπαταούλας, στοίχημα από Ζαφείρη - Ατάκα ουσίας ο Λίσι
Blogs | 01/07 - 23:29

Δεν μάσησαν Κοσίδης, Μπαταούλας, στοίχημα από Ζαφείρη - Ατάκα ουσίας ο Λίσι

Τι κρατάει ο ΠΑΟΚ από το πρώτο φιλικό που σκόραραν μόνο Έ...

"Ξεμούδιασμα" ΠΑΟΚ με 4άρα και ορεξάτο Ζαφείρη (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 01/07 - 19:59

"Ξεμούδιασμα" ΠΑΟΚ με 4άρα και ορεξάτο Ζαφείρη (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Χρήστος Ζαφείρης σκόραρε δύο γκολ και ο ΠΑΟΚ πήρε φ...

Η ήττα της Εθνικής, το δοκάρι Ζαφείρη και οι ευκαιρίες στο τέλος (Hls)
UEFA Nations League | 08/06 - 00:14

Η ήττα της Εθνικής, το δοκάρι Ζαφείρη και οι ευκαιρίες στο τέλος (Hls)

Δείτε το μοναδικό γκολ και όλα τα highlights από τη φιλική ή...

ΠΑΟΚ: Με σημαντικές επιστροφές ενόψει του «τελικού» με ΑΕΚ
Super League | VIDEO 12/05 - 20:03

ΠΑΟΚ: Με σημαντικές επιστροφές ενόψει του «τελικού» με ΑΕΚ

Όλα έτοιμα στην Τούμπα για τη μεγάλη μάχη στον ΠΑΟΚ π...

ΠΑΟΚ: Συναγερμός στον άξονα λόγω καρτών ενόψει της τελευταίας εβδομάδας
Super League | VIDEO 08/05 - 17:43

ΠΑΟΚ: Συναγερμός στον άξονα λόγω καρτών ενόψει της τελευταίας εβδομάδας

Σε φάση απόλυτης διαχείρισης μπαίνει ο ΠΑΟΚ καθώς η τ...

ΠΑΟΚ: Ο «Ταϊσονίδης» χτυπά ξανά με φανέλα Ζαφείρη και... Αργυρό! (pics)
Super League | 11/04 - 22:49

ΠΑΟΚ: Ο «Ταϊσονίδης» χτυπά ξανά με φανέλα Ζαφείρη και... Αργυρό! (pics)

Πλέον ο έμπειρος μεσοεπιθετικός συμπεριφέρεται ως γ...