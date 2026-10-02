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Basket League
Α
ΑΟ
85 - 88
ΤΕΛ
PAOK
Basket League
AEK
91 - 70
ΤΕΛ
ΜΑΡ
Basket League
ΚΟΛ
91 - 75
ΤΕΛ
Δ
ΔΌΞ
Basket League
ΠΡΟ
88 - 94
ΤΕΛ
ΠΕΡ
Basket League
ΚΑΡ
74 - 68
ΤΕΛ
ΑΡΗ
Euroleague
Μ
ΜΠΕ
82 - 95
ΤΕΛ
ΜΠΑ
Euroleague
ΦΕΝ
76 - 66
ΤΕΛ
B
BC
Euroleague
ΜΠΑ
84 - 86
ΤΕΛ
ΠΑΡ
Euroleague
ΒΙΛ
92 - 105
ΤΕΛ
Β
ΒΑΛ
Euroleague
ΠΑΟ
90 - 67
ΤΕΛ
ΜΑΚ
Euroleague
ΜΠΑ
86 - 76
ΤΕΛ
ΜΙΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ν
Ν.
0 - 0
ΤΕΛ
Β
ΒΕΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΟΛ
0 - 1
ΤΕΛ
Π
ΠΑΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ι
ΙΝΔ
0 - 4
ΤΕΛ
Β
ΒΡΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ρ
ΡΩΣ
- - -
ΤΕΛ
Ν
ΝΑΜ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΑΝ
21:00
03 Οκτ
Π
ΠΕΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΚΤ
23:00
03 Οκτ
Κ
ΚΑΜ
UEFA Nations League
Κ
ΚΑΖ
1 - 2
ΤΕΛ
Μ
ΜΟΛ
UEFA Nations League
Κ
ΚΎΠ
2 - 0
ΤΕΛ
Α
ΑΡΜ
UEFA Nations League
Λ
ΛΕΤ
1 - 2
ΤΕΛ
Μ
ΜΑΥ
UEFA Nations League
Ο
ΟΥΚ
0 - 3
ΤΕΛ
B
BΌΡ
UEFA Nations League
Β
ΒΈΛ
3 - 0
ΤΕΛ
Τ
ΤΟΥ
UEFA Nations League
Γ
ΓΑΛ
1 - 1
ΤΕΛ
Ι
ΙΤΑ
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Ν
ΝΉΣ
1 - 1
ΤΕΛ
Σ
ΣΛΟ
UEFA Nations League
Β
ΒΟΣ
1 - 1
ΤΕΛ
Σ
ΣΟΥ
UEFA Nations League
Π
ΠΟΛ
6 - 0
ΤΕΛ
Ρ
ΡΟΥ
UEFA Nations League
Ο
ΟΥΓ
1 - 0
ΤΕΛ
Γ
ΓΕΩ
UEFA Nations League
Φ
ΦΙΝ
2 - 1
ΤΕΛ
Α
ΑΛΒ
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Λ
ΛΕΥ
- - -
ΤΕΛ
Σ
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Ι
ΙΣΛ
- - -
ΤΕΛ
Β
ΒΟΥ
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Ε
ΕΣΘ
- - -
ΤΕΛ
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Κ
ΚΡΟ
- - -
ΤΕΛ
Α
ΑΓΓ
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Ι
ΙΣΠ
21:45
03 Οκτ
Τ
ΤΣΕ
UEFA Nations League
Β
ΒΌΡ
21:45
03 Οκτ
Σ
ΣΚΩ
UEFA Nations League
Ε
ΕΛΒ
21:45
03 Οκτ
Σ
ΣΛΟ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
C
CD
6 - 2
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Ζακ Εκομί
Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ζακ Εκομί.
Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.
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