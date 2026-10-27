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Ζακ Μπισερό

Ζακ Μπισερό

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ζακ Μπισερό. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Ο πρώτος θάνατος σε Μαραθώνιο
Στίβος | 28/10 - 06:35

Ο πρώτος θάνατος σε Μαραθώνιο

Στις 28 Οκτωβρίου 1984, ο 48χρονος Γάλλος Ζακ Μπισερό κατέρρευσε σ...