Ζέλικο Ντρσέλιτς

Euroleague | 03/06 - 20:01

Πήρε θέση ο πρόεδρος του Ερυθρού Αστέρα για το μέλλον του Σφαιρόπουλου!

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος βρίσκεται στον Ερυθρό Αστέρα κ...