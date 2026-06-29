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Ζιλ Βισέντε

Ζιλ Βισέντε

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ζιλ Βισέντε. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Ο πανάκριβος χαφ που θέλει ο Λίσι για να... αλλάξει σύστημα στον ΠΑΟΚ!
Super League | 29/06 - 13:15

Ο πανάκριβος χαφ που θέλει ο Λίσι για να... αλλάξει σύστημα στον ΠΑΟΚ!

Δεν είναι «δεκάρι», δεν είναι δημιουργός πολυτελείας, ο...