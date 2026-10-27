Ζντράβκο Μάμιτς

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Euroleague
B
BC
93 - 99
ΤΕΛ
PAR
Euroleague
ΠΑΟ
80 - 75
ΤΕΛ
ΜΙΛ
Euroleague
ΜΠΑ
84 - 88
ΤΕΛ
ΜΠΑ
Euroleague
ΕΡΥ
100 - 78
ΤΕΛ
ΜΑΚ
Euroleague
Β
ΒΑΛ
86 - 78
ΤΕΛ
ΦΕΝ
Euroleague
ΜΠΑ
86 - 101
ΤΕΛ
ΡΕΑ
Euroleague
Μ
ΜΠΕ
73 - 81
ΤΕΛ
ΟΛΥ
Euroleague
Χ
ΧΆΠ
118 - 88
ΤΕΛ
ΕΦΕ
Euroleague
ΒΙΛ
27 - 23
LIVE
ΠΑΡ
Euroleague
ΒΊΡ
8 - 10
LIVE
ΖΑΛ
Basketball Champions League
B
BK
87 - 80
ΤΕΛ
Ν
ΝΑΝ
Basketball Champions League
Μ
ΜΠΡ
61 - 95
ΤΕΛ
P
PAL
Basketball Champions League
Ι
ΙΓΚ
77 - 72
ΤΕΛ
S
SK
Basketball Champions League
U
UCA
72 - 80
ΤΕΛ
ΠΕΡ
Basketball Champions League
Ρ
ΡΊΤ
97 - 81
ΤΕΛ
Τ
ΤΡΑ
Basketball Champions League
Ρ
ΡΆΣ
81 - 84
LIVE
Χ
ΧΆΠ
Basketball Champions League
ΑΛΜ
41 - 48
LIVE
Μ
ΜΠΙ
Basketball Champions League
Σ
ΣΟΛ
29 - 27
LIVE
Σ
ΣΠΆ
Κύπελλο Ελλάδας
ΠΑΝ
0 - 1
ΤΕΛ
Ν
ΝΊΚ
Κύπελλο Ελλάδας
ΑΣΤ
0 - 2
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ΚΗΦ
Eurocup
Κ
ΚΟΛ
84 - 81
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PAOK
Eurocup
Λ
ΛΙΕ
68 - 86
ΤΕΛ
Ο
ΟΥΛ
Eurocup
Μ
ΜΠΆ
65 - 76
ΤΕΛ
Μ
ΜΑΝ
Eurocup
Φ
ΦΡΑ
113 - 97
ΤΕΛ
C
CS
Eurocup
Τ
ΤΡΈ
94 - 92
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΟ
Eurocup
B
BC
80 - 85
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΌ
Κύπελλο Ελλάδας
ΛΕΒ
- - -
ΤΕΛ
ΚΗΦ
Κύπελλο Ελλάδας
Μ
ΜΑΡ
0 - 2
ΤΕΛ
ΟΛΥ
Κύπελλο Ελλάδας
Ν
ΝΈΣ
0 - 2
ΤΕΛ
Κ
ΚΑΛ
Κύπελλο Ελλάδας
ΠΑΟ
2 - 1
ΤΕΛ
ΑΡΗ
Eurocup
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ΣΙΑ
98 - 93
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M
MAX
Eurocup
Ν
ΝΕΠ
85 - 94
ΤΕΛ
N
NAP
Κύπελλο Ελλάδας
ΑΕΛ
1 - 0
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ΟΦH
Eurocup
ΑΡΗ
78 - 71
LIVE
Τ
ΤΣΕ
Eurocup
Σ
ΣΛΣ
74 - 90
ΤΕΛ
Τ
ΤΌΦ
Eurocup
Ν
ΝΊΝ
94 - 73
LIVE
Μ
ΜΠΟ
Eurocup
Ν
ΝΤΕ
45 - 59
LIVE
Ρ
ΡΌΣ
Κύπελλο Ελλάδας
ΠΑΟΚ
0 - 0
LIVE
ΑΕΚ
Eurocup
Λ
ΛΕ
32 - 42
LIVE
Χ
ΧΆΠ
Eurocup
Λ
ΛΌΝ
16 - 12
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Τ
ΤΟΥ
Eurocup
Μ
ΜΙΡ
11 - 15
LIVE
R
RIG
Eurocup
Κ
ΚΑΝ
22:00
28 Οκτ
Β
ΒΕΝ
ΝΒΑ
ΣΑΡ
110 - 103
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ΟΥΑ
ΝΒΑ
ΚΛΙ
123 - 122
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ΜΙΝ
ΝΒΑ
ΜΠΟ
134 - 99
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ΣΙΚ
ΝΒΑ
ΜΙΑ
109 - 113
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NTA
ΝΒΑ
ΜΙΛ
110 - 102
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ΝΒΑ
ΟΚΛ
125 - 114
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ΦΟΙ
ΝΒΑ
ΧΙΟ
120 - 110
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ΑΤΛ
ΝΒΑ
ΓΙΟ
105 - 110
ΤΕΛ
ΜΕΜ
ΝΒΑ
ΝΤΕ
114 - 134
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ΓΚΟ
FIBA Europe Cup
Ν
ΝΤΙ
76 - 78
ΤΕΛ
Λ
ΛΕΒ
FIBA Europe Cup
Π
ΠΡΙ
78 - 83
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΆ
FIBA Europe Cup
Β
ΒΙΈ
83 - 85
ΤΕΛ
Κ
ΚΕΡ
FIBA Europe Cup
Μ
ΜΖΤ
69 - 85
ΤΕΛ
Α
ΑΕΚ
ΝΒΑ
ΜΠΟ
125 - 124
ΤΕΛ
ΜΠΡ
ΝΒΑ
ΝΙΟ
111 - 97
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ΝΤΙ
ΝΒΑ
ΣΑΝ
130 - 103
ΤΕΛ
ΣΑΚ
ΝΒΑ
ΛΕΙ
129 - 136
ΤΕΛ
ΠΟΡ
FIBA Europe Cup
N
NEF
83 - 99
ΤΕΛ
Ο
ΟΡΑ
FIBA Europe Cup
B
BC
70 - 91
ΤΕΛ
Τ
ΤΡΕ
FIBA Europe Cup
ΚΟΛ
69 - 71
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E
ESE
FIBA Europe Cup
L
LAN
94 - 86
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Μ
ΜΠΕ
FIBA Europe Cup
Ο
ΟΠΆ
80 - 103
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Τ
ΤΡΊ
FIBA Europe Cup
N
NIT
82 - 80
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K
KK
FIBA Europe Cup
Σ
ΣΠΛ
88 - 82
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ΠΡΟ
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Σ
ΣΖΟ
81 - 79
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BAS
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ΓΙΟ
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Ρ
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TAR
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ΗΡΑ
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VAL
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LOK
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Φ
ΦΡΊ
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Β
ΒΕΦ
88 - 91
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Α
ΑΟ
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Ζ
ΖΙΈ
80 - 77
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Ο
ΟΣΤ
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Β
ΒΟΎ
84 - 57
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D
DZI
FIBA Europe Cup
Μ
ΜΠΑ
56 - 87
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Σ
ΣΑΛ
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Γ
ΓΟΥ
86 - 82
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Ν
ΝΑΝ
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M
MAN
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ΚΑΛ
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Λ
ΛΆΙ
11 - 16
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ΜΙΛ
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