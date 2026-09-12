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Ζοέλ Ρόκα

Ζοέλ Ρόκα

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ζοέλ Ρόκα. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Δεν το πιστεύουν στον Ολυμπιακό - Σοβαρός τραυματισμός και για Ρόκα! (Vid)
Super League | VIDEO 05/09 - 20:38

Δεν το πιστεύουν στον Ολυμπιακό - Σοβαρός τραυματισμός και για Ρόκα! (Vid)

Σα να μην... έφτανε στον Ολυμπιακό το σοκ με τον Αγιούμπ Ε...

Τυχερό γκολ του Ρόκα και 4-0 ο Ολυμπιακός (ΒΙΝΤΕΟ)
Κύπελλο Ελλάδας | 02/09 - 21:40

Τυχερό γκολ του Ρόκα και 4-0 ο Ολυμπιακός (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ζοέλ Ρόκα σκόραρε με τη βοήθεια της τύχης και έδωσε δ...

Ολυμπιακός: Ποιός ξένος πλήρωσε (και) από την τσέπη του για να έρθει Ελλάδα
Super League | VIDEO 23/08 - 23:25

Ολυμπιακός: Ποιός ξένος πλήρωσε (και) από την τσέπη του για να έρθει Ελλάδα

Ο νέος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έδειξε έμπρακτα ό...

Εκπλήξεις από Μεντιλίμπαρ - 11άδα με Σάλιακα, Κάρμο και Ρόκα
Champions League | 04/08 - 19:53

Εκπλήξεις από Μεντιλίμπαρ - 11άδα με Σάλιακα, Κάρμο και Ρόκα

Το αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού για το ματς του 3ου προκριματικού γ...

Ολυμπιακός: Ρεκόρ αγοράς για χαφ; - Παίκτης για τον οποίο δεν μίλησε κανείς
Super League | 25/07 - 22:50

Ολυμπιακός: Ρεκόρ αγοράς για χαφ; - Παίκτης για τον οποίο δεν μίλησε κανείς

Η απόφαση για μεταγραφή-ρεκόρ επί εποχής Βαγγέλη Μαρινάκη κ...

Ολυμπιακός: Η μεγάλη ευκαιρία Ρόκα να σκοράρει στο ντεμπούτο του (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 18/07 - 18:40

Ολυμπιακός: Η μεγάλη ευκαιρία Ρόκα να σκοράρει στο ντεμπούτο του (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ζοέλ Ρόκα έφτασε πολύ κοντά στην επίτευξη γκολ, στην π...

Ολυμπιακός: Ένας εξτρέμ 20 ως 30 εκατομμύρια! Τι λένε στην Ιταλία για Μόρο
Super League | 18/07 - 13:30

Ολυμπιακός: Ένας εξτρέμ 20 ως 30 εκατομμύρια! Τι λένε στην Ιταλία για Μόρο

Η αποκάλυψη για την «πρόβλεψη» του City Group για τον Τ...

Προανήγγειλε Ρόκα ο Ολυμπιακός – Έρχεται η ανακοίνωση του 23χρονου εξτρέμ
Super League | 18/07 - 09:50

Προανήγγειλε Ρόκα ο Ολυμπιακός – Έρχεται η ανακοίνωση του 23χρονου εξτρέμ

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει ακόμη μία μ...

Μόνο η ανακοίνωση για Ρόκα στον Ολυμπιακό - Τότε πάει Ολλανδία
Super League | 16/07 - 18:35

Μόνο η ανακοίνωση για Ρόκα στον Ολυμπιακό - Τότε πάει Ολλανδία

Ο Ισπανός εξτρέμ ετοιμάζεται να τεθεί στη δ...

Ολυμπιακός: Done deal με Ρόκα, οι όροι αγοράς, διάρκεια, ποσοστά, μπόνους
Super League | 15/07 - 10:43

Ολυμπιακός: Done deal με Ρόκα, οι όροι αγοράς, διάρκεια, ποσοστά, μπόνους

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την οριστική συμφωνία του Ο...

Ολυμπιακός: Νέα υπέρβαση για Ρόκα- Η τελική προσφορά, η διάρκεια συμβολαίου
Super League | 13/07 - 23:59

Ολυμπιακός: Νέα υπέρβαση για Ρόκα- Η τελική προσφορά, η διάρκεια συμβολαίου

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον ζήτησε επίμονα και ο Ολυμπιακός τ...

Πώς ο Ολυμπιακός έκλεισε το πανάκριβο deal για τη μεταγραφή του Ρόκα!
Super League | 13/07 - 20:25

Πώς ο Ολυμπιακός έκλεισε το πανάκριβο deal για τη μεταγραφή του Ρόκα!

Ισπανός δημοσιογράφος αποκαλύπτει στο Sportdog.gr τα ποσά π...

"Οριστική συμφωνία με Ρόκα"! Πόσα χρήματα θα δώσει ο Ολυμπιακός
Super League | 13/07 - 16:26

"Οριστική συμφωνία με Ρόκα"! Πόσα χρήματα θα δώσει ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει κλείσει τη συμφωνία για τ...

«Τελειώνει» του Ζοέλ Ρόκα στον Ολυμπιακό - Το ποσό που θα γίνει το deal!
Super League | 13/07 - 16:18

«Τελειώνει» του Ζοέλ Ρόκα στον Ολυμπιακό - Το ποσό που θα γίνει το deal!

Στο τελικό στάδιο φαίνεται πως βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις τ...

«Καυτό 48ωρο» για Ρόκα! Στην τελική ευθεία οι συζητήσεις Ολυμπιακού-Χιρόνα
Super League | 13/07 - 09:30

«Καυτό 48ωρο» για Ρόκα! Στην τελική ευθεία οι συζητήσεις Ολυμπιακού-Χιρόνα

Ο 21χρονος Ισπανός εξτρέμ αποτελεί την επιλογή του Χοσέ Λ...

Ολυμπιακός: Αποκάλυψη! Κίνηση της Τζιρόνα για να γίνει deal με Ρόκα!
Super League | 12/07 - 15:01

Ολυμπιακός: Αποκάλυψη! Κίνηση της Τζιρόνα για να γίνει deal με Ρόκα!

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Σπύρου Γρομητσάρη για την π...

Δυνατά για Άμραμπατ ο Ολυμπιακός!
Super League | 10/07 - 12:34

Δυνατά για Άμραμπατ ο Ολυμπιακός!

Τα τελευταία μεταγραφικά νέα στους Ε...

Ολυμπιακός: Πού έφτασε η νέα πρόταση για Ρόκα - Κίνηση ματ του Ισπανού
Super League | 09/07 - 23:16

Ολυμπιακός: Πού έφτασε η νέα πρόταση για Ρόκα - Κίνηση ματ του Ισπανού

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Σπύρου Γρομητσάρη για τον Ζ...

Ενημέρωσε τους συμπαίκτες ότι πάει Ελλάδα - "Κλοπή" από ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός
Super League | VIDEO 08/07 - 19:32

Ενημέρωσε τους συμπαίκτες ότι πάει Ελλάδα - "Κλοπή" από ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός

Το βέβαιο είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ θέλει στοχευμένες κ...

Ολυμπιακός: Μαζεύονται... πολλοί με Στάνιτς - Τα δεδομένα για Ζόελ Ρόκα
Super League | 08/07 - 14:08

Ολυμπιακός: Μαζεύονται... πολλοί με Στάνιτς - Τα δεδομένα για Ζόελ Ρόκα

Τι ισχύει με Στάνιτς, Ρόκα και το πρώτο φ...

Παίρνει την «καψούρα» του ο Μεντιλίμπαρ!
Super League | 08/07 - 08:04

Παίρνει την «καψούρα» του ο Μεντιλίμπαρ!

Οι τελευταίες πληροφορίες από την Καταλονία αναφέρουν π...