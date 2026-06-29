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Ζοσουέ Καϊσέδο

Ζοσουέ Καϊσέδο

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ζοσουέ Καϊσέδο. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Η Μπαρτσελόνα επενδύει στον Ζοσουέ Καϊσέδο! Συμφωνία με οψιόν 2,5 εκατ.Ευρώ
La Liga | 28/06 - 20:13

Η Μπαρτσελόνα επενδύει στον Ζοσουέ Καϊσέδο! Συμφωνία με οψιόν 2,5 εκατ.Ευρώ

Στη Βαρκελώνη το νέο ταλέντο από τον Ισημερινό που θ...