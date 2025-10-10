Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδoς ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους
Γιάννης Ράλλης

Γιάννης Ράλλης

Fast and furious we ride the universe

Λάτρης της ταχύτητας, μα πάνω απ' όλα της ζωής! Γι'αυτό εκτός από γκάζι ξέρει που βρίσκεται και το φρένο.

Στην Ελλάδα το Rafale των αυτοκινήτων! Πέταει το αμάξι
Αυτοκίνητο | 30/09 - 09:47

Στην Ελλάδα το Rafale των αυτοκινήτων! Πέταει το αμάξι

Ένα υβριδικό μοντέλο, το οποίο είναι μία κατηγορία α...

Test Drive: Νέο Dacia Bigster 1.2 TCe 130 MHEV 4Χ4
Αυτοκίνητο | 29/09 - 04:33

Test Drive: Νέο Dacia Bigster 1.2 TCe 130 MHEV 4Χ4

Ένα είδος πολεμικού οχήματος το οποίο θα μπορούσε άνετα ν...

Test Drive: Οδηγούμε το νέο Renault Symbioz E-Tech 145
Αυτοκίνητο | 22/09 - 04:33

Test Drive: Οδηγούμε το νέο Renault Symbioz E-Tech 145

Η ουσία ενός αυτοκινήτου είναι να μπορείς να συμβιώσεις μ...

Ένας οικογενειακός γίγαντας της μετακίνησης! Οδηγούμε το νέο Davia Bigster
Αυτοκίνητο | 15/09 - 04:33

Ένας οικογενειακός γίγαντας της μετακίνησης! Οδηγούμε το νέο Davia Bigster

Έχει τη σχεδιαστική ταυτότητα του μικρότερου Duster. Αιχμηρές γεωμετρικ�...

Θα γίνει μόδα! Παρουσίαση του νέου OMODA
Αυτοκίνητο | 13/09 - 04:33

Θα γίνει μόδα! Παρουσίαση του νέου OMODA

Διαθέτει τετρακίνηση, αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 145 χ...

Όταν οι Γιάννης και Σενγκούν ήταν συμπαίκτες – Τα τούρκικα κι ο… μπακλαβάς!
Eurobasket | 12/09 - 12:28

Όταν οι Γιάννης και Σενγκούν ήταν συμπαίκτες – Τα τούρκικα κι ο… μπακλαβάς!

Οι δύο σούπερ σταρ έχουν διασταυρώσει τα ξίφη τους ε...

Changan: Ντεμπούτο στην Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μόναχο
Αυτοκίνητο | 11/09 - 04:33

Changan: Ντεμπούτο στην Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μόναχο

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία λειτουργεί επί του π...

Νέα εποχή στα επαγγελματικά οχήματα! Η Motor Oil φέρνει Maxus στην Ελλάδα
Αυτοκίνητο | 09/09 - 01:14

Νέα εποχή στα επαγγελματικά οχήματα! Η Motor Oil φέρνει Maxus στην Ελλάδα

Η ελληνική αγορά αποκτά πρόσβαση σε μια σειρά από λύσεις π...

Test Drive: Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Plug-in Hybrid
Αυτοκίνητο | 08/09 - 04:33

Test Drive: Δοκιμάζουμε το νέο MG HS Plug-in Hybrid

Υβριδική δύναμη, τεχνολογία αιχμής σε άπαιχτη τιμή! Τ...

Τα μοντέλα της Dacia που εντυπωσιάζουν στην έκθεση Θεσσαλονίκης
Αυτοκίνητο | 07/09 - 03:08

Τα μοντέλα της Dacia που εντυπωσιάζουν στην έκθεση Θεσσαλονίκης

To μοντέλο που ενσαρκώνει πλήρως το πνεύμα της Dacia, προσφέροντας ό...

Στην τελική ευθεία το ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity
Αυτοκίνητο | 29/08 - 04:33

Στην τελική ευθεία το ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity

Για την τελική επιλογή της διαδρομής του αγώνα, δόθηκε μ...

Παγκόσμιες πρεμιέρες για τα μοντέλα της OPEL που δείχνουν το μέλλον
Αυτοκίνητο | 28/08 - 04:33

Παγκόσμιες πρεμιέρες για τα μοντέλα της OPEL που δείχνουν το μέλλον

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo και νέο Opel Mokka GSE. Αποδοτική ηλεκτροκίνηση σ...

Η δημοσκόπηση που είδε ο Τσίπρας: Το ποσοστό της ΝΔ θυμίζει άλλες εποχές
Πολιτική | 24/08 - 23:33

Η δημοσκόπηση που είδε ο Τσίπρας: Το ποσοστό της ΝΔ θυμίζει άλλες εποχές

Αποτελεί σχεδόν κανόνα πως τον Αύγουστο οι δημοσκοπήσεις μ...

Test drive: Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid
Αυτοκίνητο | 25/08 - 04:33

Test drive: Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid

Ένα μοντέλο που τείνει να γίνει ένα διαχρονικό best-seller χ...

 #AllSportsVideo

Euroleague Superleague Premier League Eurobasket Euroleague Buzzer Beater