Κάρολος Σαργολόγος

Vlog από το Τόκιο: Η εντυπωσιακή Μποτσουάνα και το φινάλε του Παγκόσμιου
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | VIDEO 22/09 - 00:22

Vlog από το Τόκιο: Η εντυπωσιακή Μποτσουάνα και το φινάλε του Παγκόσμιου

Ο Κάρολος Σαργολόγος σχολιάζει στο sportdog.gr όσα έγιναν τ...

Σαργολόγος από Τόκιο: Ο απολογισμός των Ελλήνων και τα ρεκόρ που... έγραψαν
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | VIDEO 21/09 - 23:10

Σαργολόγος από Τόκιο: Ο απολογισμός των Ελλήνων και τα ρεκόρ που... έγραψαν

Ο Κάρολος Σεργολόγος, απεσταλμένος του Sportdog.gr στο Παγκόσμιο Π...

Η Ελίνα Τζένγκο πέτυχε και γι' αυτό έρχονται τώρα τα καλύτερα (ΒΙΝΤΕΟ)
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | VIDEO 20/09 - 21:57

Η Ελίνα Τζένγκο πέτυχε και γι' αυτό έρχονται τώρα τα καλύτερα (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο απεσταλμένος του Sportdog.gr στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σ...

Σαργολόγος από Τόκιο: Το καρδιοχτύπι με Τζένγκο και το… ξέφρενο φίνις (VID)
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | 19/09 - 21:00

Σαργολόγος από Τόκιο: Το καρδιοχτύπι με Τζένγκο και το… ξέφρενο φίνις (VID)

Ο Κάρολος Σαργολόγος μεταφέρει στο Sportdog.gr τα όσα έγιναν σ...

Η Τζένγκο εξηγεί στο Spordog γιατί στον τελικό θα είναι καλύτερη (ΒΙΝΤΕΟ)
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | VIDEO 19/09 - 18:54

Η Τζένγκο εξηγεί στο Spordog γιατί στον τελικό θα είναι καλύτερη (ΒΙΝΤΕΟ)

Γιατί είχε άγχος στο σημερινή της αγώνα, η σιγουριά γ...

Σαργολόγος: Η ώρα της Τζένγκο - Ποιος απειλεί το... φάντασμα του Μπολτ (VD)
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | VIDEO 19/09 - 12:25

Σαργολόγος: Η ώρα της Τζένγκο - Ποιος απειλεί το... φάντασμα του Μπολτ (VD)

Ο Κάρολος Σαργολόγος... προειδοποιεί από το Τόκιο πως μ...

Σαργολόγος: Η υπόσχεση της θλιμένης Πολυνίκης και η κούρσα της ημέρας (VID)
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | VIDEO 18/09 - 18:00

Σαργολόγος: Η υπόσχεση της θλιμένης Πολυνίκης και η κούρσα της ημέρας (VID)

Ο Κάρολος Σαργολόγος μεταφέρει στο Sportdog.gr όσα έγιναν σ...

Εμμανουηλίδου: "Πρώτη φορά βάζω έναν στόχο και δεν τον πετυχαίνω" (ΒΙΝΤΕΟ)
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | VIDEO 18/09 - 17:00

Εμμανουηλίδου: "Πρώτη φορά βάζω έναν στόχο και δεν τον πετυχαίνω" (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, έκανε ότι καλύτερο μπορούσε, ό...

Γκούσιν στο Sportdog: Έδωσα ό,τι είχε το κορμί μου να δώσει - Βιαζόμουν!
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | VIDEO 18/09 - 16:47

Γκούσιν στο Sportdog: Έδωσα ό,τι είχε το κορμί μου να δώσει - Βιαζόμουν!

Η Τατιάνα Γκούσι  μιλάει στο sportdog.gr για την δύσκολη σ...

Σαργολόγος από Τόκιο: Τι περιμένουμε από τις ελληνικές συμμετοχές σήμερα
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | VIDEO 18/09 - 13:45

Σαργολόγος από Τόκιο: Τι περιμένουμε από τις ελληνικές συμμετοχές σήμερα

Με δυο ελληνικές συμμετοχές συνεχίζεται σήμερα στο Τ...

Σαργολόγος από Τόκιο: Ακόμα και ο μεγάλος Τεντόγλου δεν είναι από... σίδερο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | VIDEO 17/09 - 21:04

Σαργολόγος από Τόκιο: Ακόμα και ο μεγάλος Τεντόγλου δεν είναι από... σίδερο

Ο Κάρολος Σαργολόγος σχολιάζει στο Sportdog.gr από το Τόκιο ό...

Σαργολόγος από Τόκιο: Οι φοβερές μονομαχίες και πρωτιές και η ώρα Τεντόγλου
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | VIDEO 16/09 - 22:53

Σαργολόγος από Τόκιο: Οι φοβερές μονομαχίες και πρωτιές και η ώρα Τεντόγλου

Ο Κάρολος Σαργολόγος σχολιάζει στο Sportdog.gr όσα έγιναν σ...

Καραλής στο Sportdog για τα αστέρια, τις κακές μέρες και τον Ντουπλάντις!
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | VIDEO 15/09 - 18:40

Καραλής στο Sportdog για τα αστέρια, τις κακές μέρες και τον Ντουπλάντις!

Ο Εμμανουήλ Καραλής μιλάει στο Sportdog.gr και στον Κάρολο Σ...

Αιχμές από Ζάλτο: «Με επηρέασε που ήμουν δύο μήνες στην Ελλάδα»! (ΒΙΝΤΕΟ)
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | VIDEO 15/09 - 14:09

Αιχμές από Ζάλτο: «Με επηρέασε που ήμουν δύο μήνες στην Ελλάδα»! (ΒΙΝΤΕΟ)

«Με επηρέασε ότι ήμουν δύο μήνες στην Ελλάδα χωρίς π...

Αριάδνη Αδαμοπούλου στο Sportdog: Κρατάω την εμπειρία, οι επόμενοι στόχοι!
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | VIDEO 15/09 - 13:36

Αριάδνη Αδαμοπούλου στο Sportdog: Κρατάω την εμπειρία, οι επόμενοι στόχοι!

Η Αριάδνη Αδαμοπούλου δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση γ...

Σαργολόγος από Τόκιο: Οι πιο γρήγοροι του κόσμου και το απαράδεκτο πρόβλημα
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | 14/09 - 19:24

Σαργολόγος από Τόκιο: Οι πιο γρήγοροι του κόσμου και το απαράδεκτο πρόβλημα

Ο Κάρολος Σαργολόγος σχολιάζει στο Sportdog.gr από το Τόκιο ό...

Σαργολόγος: Εντυπωσίασε η Φιάσκα, έτοιμος για κάτι σπουδαίο ο Καραλής (Vid)
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | VIDEO 13/09 - 11:53

Σαργολόγος: Εντυπωσίασε η Φιάσκα, έτοιμος για κάτι σπουδαίο ο Καραλής (Vid)

Ο Κάρολος Σαργολόγος σχολιάζει στο Sportdog.gr από το Τόκιο γ...

