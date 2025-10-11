Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδoς ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους
Χρήστος Καούρης

Χρήστος Καούρης

Ο Χρήστος Καούρης είναι αθλητικός δημοσιογράφος με έδρα την Αθήνα. Είναι σχολιαστής αγώνων μπάσκετ για τα κανάλια Novasports, ρεπόρτερ και αφηγητής ιστοριών. Λατρεύει τις ιστορίες περί αουτσάιντερ, τη μουσική και τα βιβλία.

Τεράστιος ο Ναν, τι θα γίνει με Χολμς - Οι 2+1 λόγοι της εικόνας του ΠΑΟ
Euroleague | VIDEO 10/10 - 00:56

Τεράστιος ο Ναν, τι θα γίνει με Χολμς - Οι 2+1 λόγοι της εικόνας του ΠΑΟ

Ο Χρήστος Καούρης αναλύει πώς ο Παναθηναϊκός έκανε... θ...

Vlog Καούρη: Η… κίνηση-ματ Σκαριόλο σε Ολυμπιακό και το χαμένο 6λεπτο (VID)
Euroleague | VIDEO 03/10 - 00:50

Vlog Καούρη: Η… κίνηση-ματ Σκαριόλο σε Ολυμπιακό και το χαμένο 6λεπτο (VID)

Ο Χρήστος Καούρης σχολιάζει από τη Μαδρίτη πώς ο Ολυμπιακός έ...

Vlog Καούρη: Η μεγάλη αλλαγή στον φετινό Ολυμπιακό, τι θα δώσει ο Νιλικίνα
Euroleague | VIDEO 01/10 - 00:33

Vlog Καούρη: Η μεγάλη αλλαγή στον φετινό Ολυμπιακό, τι θα δώσει ο Νιλικίνα

Η υπόσχεση Ντόρσεϊ μετά τη νίκη στην Μπασκόνια, η εμφάνιση τ...

Vlog Καούρη: Ούτε εξετάσεις με αυτή την Εθνική - Το είχε πει ο Σπανούλης!
Eurobasket | VIDEO 14/09 - 20:54

Vlog Καούρη: Ούτε εξετάσεις με αυτή την Εθνική - Το είχε πει ο Σπανούλης!

Ο Χρήστος Καούρης αφού... επιβίωσε από τη νίκη της Εθνικής Ε...

Vlog Καούρη: Η ενόχληση Σπανούλη και ο κίνδυνος με Φινλανδία λόγω… Γιόκιτς!
Eurobasket | VIDEO 13/09 - 17:14

Vlog Καούρη: Η ενόχληση Σπανούλη και ο κίνδυνος με Φινλανδία λόγω… Γιόκιτς!

Τα σχόλια και η σύγκριση με τον Εργκίν Αταμάν που δεν ά...

Καούρης: Το ίδιο κάνει και στον ΠΑΟ ο Αταμάν! Δεν… επιτρέπεται για Ελλαδα
Eurobasket | VIDEO 12/09 - 23:55

Καούρης: Το ίδιο κάνει και στον ΠΑΟ ο Αταμάν! Δεν… επιτρέπεται για Ελλαδα

Ο Χρήστος Καούρης αναλύει τη βαριά ήττα της Εθνικής α...

VLOG Καούρη: Το λάθος με Σενγκούν που ΔΕΝ πρέπει να κάνει η Ελλάδα (ΒΙΝΤΕΟ)
Eurobasket | VIDEO 12/09 - 12:44

VLOG Καούρη: Το λάθος με Σενγκούν που ΔΕΝ πρέπει να κάνει η Ελλάδα (ΒΙΝΤΕΟ)

Λίγες ώρες πριν τον μεγάλο ημιτελικό με την Τουρκία, ο...

Vlog Καούρη: Ο λόγος που είναι τσαντισμένος ο Σλούκας και το… χρυσό! (Vid)
Eurobasket | VIDEO 11/09 - 19:20

Vlog Καούρη: Ο λόγος που είναι τσαντισμένος ο Σλούκας και το… χρυσό! (Vid)

Ο Χρήστος Καούρης μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες α...

Vlog Καούρη: Η απελπισία Ντόντσιτς, η διαιτησία και η αγωνία για Όσμαν (VD)
Eurobasket | VIDEO 10/09 - 23:54

Vlog Καούρη: Η απελπισία Ντόντσιτς, η διαιτησία και η αγωνία για Όσμαν (VD)

Η υπερηχητική Γερμανία και τα σφυρίγματα κατά της Σλοβενίας κ...

Καούρης: Το… σκάνδαλο Αντετοκούνμπο & ο microwave scorer - Τουρκία, ε και;
Eurobasket | VIDEO 10/09 - 00:04

Καούρης: Το… σκάνδαλο Αντετοκούνμπο & ο microwave scorer - Τουρκία, ε και;

Οι ΤΡΟΜΕΡΕΣ δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, ο μυθικός Γ...

Vlog Καούρη: Η ερώτηση που με... πρόγκηξε ο Σπανούλης και το μήνυμά του!
Eurobasket | VIDEO 08/09 - 22:40

Vlog Καούρη: Η ερώτηση που με... πρόγκηξε ο Σπανούλης και το μήνυμά του!

Ο Χρήστος Καούρης μεταφέρει στο Sportdog.gr το κλίμα στην Ε...

VLOG Καούρη: Πώς η Ελλάδα δεν έγινε… Γαλλία - Νέα φαβορί για την κούπα (VD)
Eurobasket | VIDEO 08/09 - 00:38

VLOG Καούρη: Πώς η Ελλάδα δεν έγινε… Γαλλία - Νέα φαβορί για την κούπα (VD)

Ο παίκτης-αποκάλυψη για την Ελλάδα απέναντι στο Ισραήλ, η...

Καούρης: Top-5 NBAers Eurobasket χωρίς Σρέντερ και χωρίς Νο1 Γιάννη-Γιόκιτς
Eurobasket | VIDEO 05/09 - 21:24

Καούρης: Top-5 NBAers Eurobasket χωρίς Σρέντερ και χωρίς Νο1 Γιάννη-Γιόκιτς

Ο Χρήστος Καούρης στο VLOG του στο Sportdog.gr παρουσιάζει τ...

Vlog Καούρη: Η μεγαλύτερη ευκαιρία της Εθνικής Ελλάδας! (ΒΙΝΤΕΟ)
Eurobasket | VIDEO 05/09 - 00:05

Vlog Καούρη: Η μεγαλύτερη ευκαιρία της Εθνικής Ελλάδας! (ΒΙΝΤΕΟ)

Η κατάρα έσπασε, έστω και μετά από ένα... θρίλερ κόντρα σ...

Vlog Καούρη: Η στρατόσφαιρα του μπάσκετ και τα φαντάσματα της Εθνικής (VID)
Eurobasket | VIDEO 03/09 - 23:57

Vlog Καούρη: Η στρατόσφαιρα του μπάσκετ και τα φαντάσματα της Εθνικής (VID)

Η απίθανη ματσάρα Τουρκία - Σερβία και όσα… έκρινε τ...

Καούρης: Τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου- Δεν θες να παίξεις με την Ισπανία (VD)
Eurobasket | VIDEO 03/09 - 00:38

Καούρης: Τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου- Δεν θες να παίξεις με την Ισπανία (VD)

Τα σενάρια κατάταξης για την Εθνική μας και η παράδοση π...

VLOG Καούρη: Δείτε ΤΩΡΑ τι έκανε ο Σενγκούν - Κρίμα για Γιοκουμπάιτις (VID)
Eurobasket | VIDEO 02/09 - 00:14

VLOG Καούρη: Δείτε ΤΩΡΑ τι έκανε ο Σενγκούν - Κρίμα για Γιοκουμπάιτις (VID)

Η μαγική φάση στο παιχνίδι της Τουρκίας που δείχνει τ...

Vlog Καούρη: Θεία δίκη για Γαλλία και Φρανσίσκο - Ελλάδα VS... Ντόντσιτς!
Eurobasket | VIDEO 31/08 - 22:15

Vlog Καούρη: Θεία δίκη για Γαλλία και Φρανσίσκο - Ελλάδα VS... Ντόντσιτς!

Πώς το Ισραήλ πανηγύρισε τη μεγαλύτερη νίκη-έκπληξη (�...

Vlog Καούρη: Πάλι καλά δεν βούτηξαν τον Φρανσίσκο - "Καμπάνα" για Σενγκέλια
Eurobasket | VIDEO 30/08 - 22:12

Vlog Καούρη: Πάλι καλά δεν βούτηξαν τον Φρανσίσκο - "Καμπάνα" για Σενγκέλια

Αυτό που έκανε ο αθεόφοβος Φρανσίσκο στο Γαλλία-Σλοβενία δ...

Vlog Καούρη: Τι δείχνει η ατάκα Αταμάν για Σενγκούν και Παναθηναϊκό (VID)
Eurobasket | VIDEO 29/08 - 20:58

Vlog Καούρη: Τι δείχνει η ατάκα Αταμάν για Σενγκούν και Παναθηναϊκό (VID)

Μόνο τυχαία δεν έγινε viral για ακόμα μία φορά ο Εργκίν Α...

 #AllSportsVideo

Euroleague Superleague Premier League Eurobasket Euroleague Buzzer Beater