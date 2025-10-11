Χρήστος Καούρης

Ο Χρήστος Καούρης είναι αθλητικός δημοσιογράφος με έδρα την Αθήνα. Είναι σχολιαστής αγώνων μπάσκετ για τα κανάλια Novasports, ρεπόρτερ και αφηγητής ιστοριών. Λατρεύει τις ιστορίες περί αουτσάιντερ, τη μουσική και τα βιβλία.