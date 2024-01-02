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Γιάκσον Πορόσο

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6+1 στη "μαύρη λίστα" Καρβαλιάλ - Άμεσα διακοπή συμβολαίου στον Ολυμπιακό - Πρόταση για τον φορ η Παρτιζάν!
Ποδόσφαιρο | 02/01/2024 - 19:32

6+1 στη "μαύρη λίστα" Καρβαλιάλ - Άμεσα διακοπή συμβολαίου στον Ολυμπιακό - Πρόταση για τον φορ η Παρτιζάν!

"Σκούπα" στο Λιμάνι, αδειάζουν πολλές θέσεις στο ρόστερ. Δ...