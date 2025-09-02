Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός Λάρισα Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Μαρία Σάκκαρη

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Μαρία Σάκκαρη. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Διακοπή στον αγώνα της Σάκκαρη ύστερα από… διαπραγματεύσεις! (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | 09/09 - 07:47

Διακοπή στον αγώνα της Σάκκαρη ύστερα από… διαπραγματεύσεις! (ΒΙΝΤΕΟ)

Η αναμέτρηση της κορυφαίας Ελληνίδας τενίστριας με τ...

Ήττα και αποκλεισμός για τη Σάκκαρη από το US Open (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | 31/08 - 09:05

Ήττα και αποκλεισμός για τη Σάκκαρη από το US Open (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Μαρία Σάκκαρη γνώρισε την ήττα 2-0 σετ από τη Μπεατρίζ Χ...

Τρομερή Σάκκαρη! Νίκη με Μπόνταρ & πρόκριση στους 32 του US Open
Tennis | 28/08 - 19:32

Τρομερή Σάκκαρη! Νίκη με Μπόνταρ & πρόκριση στους 32 του US Open

Με μια πολύ πειστική εμφάνιση η Ελληνίδα τενίστρια ε...

Με το δεξί στο US Open η Σάκκαρη!
Tennis | 26/08 - 08:47

Με το δεξί στο US Open η Σάκκαρη!

...

Δεν τα κατάφερε η Σάκκαρη - Την απέκλεισε η Βέκιτς
Tennis | 19/08 - 07:32

Δεν τα κατάφερε η Σάκκαρη - Την απέκλεισε η Βέκιτς

Εκτός συνέχεια από το τουρνουά του Μόντερεϊ έ...

Λύγισε η Σάκκαρη και έμεινε εκτός Σινσινάτι - Ήττα-θρίλερ (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | VIDEO 10/08 - 22:01

Λύγισε η Σάκκαρη και έμεινε εκτός Σινσινάτι - Ήττα-θρίλερ (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Ελληνίδα τενίστρια δεν τα κατάφερε, καθώς ηττήθηκε μ...

Σάκκαρη με το δεξί στο Σινσινάτι (BINTEO)
Tennis | 09/08 - 08:24

Σάκκαρη με το δεξί στο Σινσινάτι (BINTEO)

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε ιδανικά την πορεία της στο τ...

Δεν τα κατάφερε κόντρα στην κορυφαία Πεγκούλα η Σάκκαρη
Tennis | 31/07 - 08:49

Δεν τα κατάφερε κόντρα στην κορυφαία Πεγκούλα η Σάκκαρη

Η Πεγκούλα λύγισε τη Σάκκαρη και συνεχίζει αήττητη σ...

Άντεξε στο θρίλερ και πήρε τη νίκη η Σάκκαρη! (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | 29/07 - 07:43

Άντεξε στο θρίλερ και πήρε τη νίκη η Σάκκαρη! (ΒΙΝΤΕΟ)

Πρεμιέρα με το δεξί στο Μόντρεαλ για τ...

Νέο στοπ Ραντουκάνου - Ήττα και αποκλεισμός για Σάκκαρη
Tennis | 25/07 - 21:25

Νέο στοπ Ραντουκάνου - Ήττα και αποκλεισμός για Σάκκαρη

Δεν τα κατάφερε η Ελληνίδα τενίστρια στα προημιτελικά τ...

Μπράβο, Μαρία! Μεγάλη εμφάνιση και πρόκριση στα προημιτελικά για τη Σάκκαρη
Tennis | 24/07 - 07:20

Μπράβο, Μαρία! Μεγάλη εμφάνιση και πρόκριση στα προημιτελικά για τη Σάκκαρη

Η εξαιρετική Μαρία Σάκκαρη νίκησε στα δύο σετ την Έμα Ν...

Εντυπωσιακή η Σάκκαρη! Νίκησε και απέκλεισε τη Μπόουλτερ στο Citi Open
Tennis | 22/07 - 10:08

Εντυπωσιακή η Σάκκαρη! Νίκησε και απέκλεισε τη Μπόουλτερ στο Citi Open

Η Ελληνίδα τενίστρια ήταν εντυπωσιακή και επικράτησε μ...

Κατακτητής του Wimbledon ο Σίνερ - Έπεσαν στην κατάταξη Τσιτσιπάς & Σάκκαρη
Tennis | 14/07 - 18:32

Κατακτητής του Wimbledon ο Σίνερ - Έπεσαν στην κατάταξη Τσιτσιπάς & Σάκκαρη

Ο Ιταλός τενίστας κατέκτησε το κορυφαίο Grand Slam, ενώ ο...

Υπέκυψε στην ανωτερότητα της Ριμπάκινα η Σάκκαρη (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | VIDEO 03/07 - 18:26

Υπέκυψε στην ανωτερότητα της Ριμπάκινα η Σάκκαρη (ΒΙΝΤΕΟ)

Τέλος το Γουίμπλεντον για την Ελληνίδα τενίστρια, έ...

Αυτές είναι οι σημερινές αθλητικές τηλεοπτικές μεταδόσεις (03/07)
Media | 03/07 - 09:47

Αυτές είναι οι σημερινές αθλητικές τηλεοπτικές μεταδόσεις (03/07)

Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μ...

Στηρίζει Τσιτσιπά η Σάκκαρη - “Θα το βρει, είμαι σίγουρη”
Tennis | VIDEO 01/07 - 23:56

Στηρίζει Τσιτσιπά η Σάκκαρη - “Θα το βρει, είμαι σίγουρη”

...

Με το.. δεξί στο Wimbledon η Σάκκαρη - Νίκη & πρόκριση κόντρα στη Μπλίνκοβα
Tennis | VIDEO 01/07 - 18:46

Με το.. δεξί στο Wimbledon η Σάκκαρη - Νίκη & πρόκριση κόντρα στη Μπλίνκοβα

Η Ελληνίδα τενίστρια επέστρεψε στις νίκες στις μεγάλες δ...

Μάγεψε η Σάκκαρη με φανταστικό πόντο κόντρα στη Μπλίνκοβα (ΒΙΝΤΕΟ)
Tennis | VIDEO 01/07 - 18:20

Μάγεψε η Σάκκαρη με φανταστικό πόντο κόντρα στη Μπλίνκοβα (ΒΙΝΤΕΟ)

Επίδειξη τεχνικής από την Ελληνίδα τενίστρια, που κέρδισε τ...

Πού θα δούμε τη μάχη της Σάκκαρη στο Wimbledon - Όλες οι μεταδόσεις
Media | 01/07 - 07:38

Πού θα δούμε τη μάχη της Σάκκαρη στο Wimbledon - Όλες οι μεταδόσεις

Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μ...

Ώρα Wimbledon: Πότε παίζει ο Τσιτσιπάς και η Σάκκαρη;
Tennis | 27/06 - 16:26

Ώρα Wimbledon: Πότε παίζει ο Τσιτσιπάς και η Σάκκαρη;

Προ των πυλών βρίσκεται το ιστορικό Grand Slam, με τους δύο ε...

138ο Wimbledon: Τo ιστορικότερο Grand Slam του τένις αποκλειστικά στη Nova
Tennis | 26/06 - 10:43

138ο Wimbledon: Τo ιστορικότερο Grand Slam του τένις αποκλειστικά στη Nova

Το φετινό βρετανικό Grand Slam ξεκινάει τη Δευτέρα 30 Ιουνίου κ...