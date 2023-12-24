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Σαμί Τλεμκανί

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Ήρθε στην ΑΕΚ από κορυφαία ομάδα, απογοήτευσε και φεύγει - Αδιάφορος, κοροϊδεύει στην προπόνηση!
Super League | 24/12/2023 - 21:42

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Μετράει μέρες στα Σπάτα, παρά το βιογραφικό του. Ήρθε ω...