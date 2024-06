Super League | 28/06/2023 - 08:55

Αυτός είναι ο φορ που δίνει 4 "μύρια" ο ΠΑΟΚ - 24 γκολ και 6 ασίστ σε 41 ματς - Δείτε τον εν δράσει! (Vid)

To who is who του μεταγραφικού στόχου του ΠΑΟΚ γ...