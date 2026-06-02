Το Ευρωμπάσκετ πλησιάζει και η Ευρώπη προετοιμάζεται για έναν μήνα γεμάτο μπάσκετ, συγκινήσεις και εθνική υπερηφάνεια. Με κορυφαίες ομάδες και παίκτες πρώτης γραμμής να διεκδικούν τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, η διοργάνωση αναμένεται να μας προσφέρει μοναδικές στιγμές. Η Εθνική Ελλάδος ρίχνεται στη μάχη με στόχο τη διάκριση και την επαναφορά στις επιτυχίες που τη χαρακτήρισαν στο παρελθόν.
Μάθε πρώτος τα τελευταία νέα και τις εξελίξεις σχετικά με την πορεία της Εθνικής Ελλάδος στο Eurobasket 2025, από τα προκριματικά έως την τελική φάση. Επιπλέον, ενημερώσου για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, πού θα παρακολουθήσεις τους αγώνες live.
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