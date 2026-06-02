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To Eurobasket 2025 παίζει στο Sportdog!

Το Ευρωμπάσκετ πλησιάζει και η Ευρώπη προετοιμάζεται για έναν μήνα γεμάτο μπάσκετ, συγκινήσεις και εθνική υπερηφάνεια. Με κορυφαίες ομάδες και παίκτες πρώτης γραμμής να διεκδικούν τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, η διοργάνωση αναμένεται να μας προσφέρει μοναδικές στιγμές. Η Εθνική Ελλάδος ρίχνεται στη μάχη με στόχο τη διάκριση και την επαναφορά στις επιτυχίες που τη χαρακτήρισαν στο παρελθόν.

Μάθε πρώτος τα τελευταία νέα και τις εξελίξεις σχετικά με την πορεία της Εθνικής Ελλάδος στο Eurobasket 2025, από τα προκριματικά έως την τελική φάση. Επιπλέον, ενημερώσου για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, πού θα παρακολουθήσεις τους αγώνες live.

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FAQ

Το Ευρωμπάσκετ 2025 θα είναι η 42η διοργάνωση του πρωταθλήματος μπάσκετ, το οποίο διοργανώνεται κάθε τέσσερα χρόνια από τη FIBA Europe. Ξεκινά στις 27 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 14 Σεπτεμβρίου 2025, με τη συμμετοχή 24 εθνικών ομάδων!
Όπως και στις τρεις προηγούμενες εκδόσεις, η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί σε τέσσερις χώρες. Πρόκειται για την Κύπρο, τη Φινλανδία, τη Πολωνία και τη Λετονία, με την τελική φάση να λαμβάνει χώρα στην Ρίγα.
Η δημόσια τηλεόραση, ΕΡΤ, έχει εξασφαλίσει για τους Έλληνες φιλάθλους όλους τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας, καθώς και επιλεγμένες αναμετρήσεις από τη φάση των ομίλων και των νοκ άουτ αγώνων μέχρι τον τελικό.
Η Εθνική Ελλάδος στο Eurobasket 2025 θα αντιμετωπίσει την Κύπρο, τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, τη Γεωργία και την Ιταλία, στον όμιλο που θα διεξαχθεί στη Λεμεσό της Κύπρου.
Η Ticketmaster.gr είναι η πλατφόρμα διάθεσης εισιτηρίων για το FIBA U20 EuroBasket 2025. Τα εισιτήρια διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων πλατφορμών κάθε χώρας υποδοχής. Στην Κύπρο για παράδειγμα, τα εισιτήρια για το Ευρωμπάσκετ 2025 θα πωλούνται αποκλειστικά διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας more.com. Για τους Κύπριους φιλάθλους, θα χρειαστεί κάρτα φιλάθλου για την αγορά, ενώ για τους ξένους, διαβατήριο ή ταυτότητα.
Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Πάου Γκασόλ που με την φανέλα της Εθνικής Ισπανίας σημείωσε 1183 πόντους σε 58 αγώνες, ενώ στην 2η θέση είναι ο Γάλλος γκαρντ, Τόνι Πάρκερ με 1104 πόντους σε 68 παιχνίδια. Την τριάδα συμπληρώνει ο Γερμανός Ντιρκ Νοβίτσκι έχοντας πετύχει 1052 πόντους σε 49 συμμετοχές!

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