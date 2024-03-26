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Χοσέ Λουίς Τσιλαβέρτ

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Ατάκες... φωτιά παλαίμαχου γνωστού παίκτη για Βινίσιους: "Μην είσαι αδ@@@ή, το ποδόσφαιρο είναι για άντρες"
La Liga | 26/03/2024 - 12:16

Ατάκες... φωτιά παλαίμαχου γνωστού παίκτη για Βινίσιους: "Μην είσαι αδ@@@ή, το ποδόσφαιρο είναι για άντρες"

Δηλώσεις που θα σηκώσουν σίγουρα μεγάλη κουβέντα έκανε π...