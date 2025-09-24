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Adidas

Adidas

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Adidas. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Έτσι έγινε η δημιουργία της νέας φανέλας του Παναθηναϊκού (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 24/09/2025 - 16:10

Έτσι έγινε η δημιουργία της νέας φανέλας του Παναθηναϊκού (ΒΙΝΤΕΟ)

Με ανακοίνωσή της η Adidas έκανε γνωστές τις λεπτομέρειες π...

Χρώμα - έκπληξη στην τρίτη εμφάνιση του Ολυμπιακού! (ΦΩΤΟ)
Super League | 18/07/2025 - 17:04

Χρώμα - έκπληξη στην τρίτη εμφάνιση του Ολυμπιακού! (ΦΩΤΟ)

Οι Πειραιώτες έβγαλαν στη δημοσιότητα την τρίτη εμφάνιση τ...

Ανάρπαστη η νέα εκτός έδρας εμφάνιση του Παναθηναϊκού!
Ποδόσφαιρο | 01/07/2025 - 17:33

Ανάρπαστη η νέα εκτός έδρας εμφάνιση του Παναθηναϊκού!

Τρέλα για την απόκτηση της εκτός έδρας φανέλας έχουν ο...

Ανακοίνωσε "χρυσό" deal η ΕΠΟ!
UEFA Nations League | 09/04/2025 - 14:03

Ανακοίνωσε "χρυσό" deal η ΕΠΟ!

Σε μία θεαματικά πιο κερδοφόρα συνεργασία προχώρησε η...

Πλήγμα για Adidas, Nike και Puma - Εκτοξεύονται οι τιμές
Οικονομία | 03/04/2025 - 16:45

Πλήγμα για Adidas, Nike και Puma - Εκτοξεύονται οι τιμές

Brands κολοσσοί, όπως η Adidas, η Nike και η Puma δέχονται τεράστιο π...

Καλά νέα στη Λίβερπουλ - “Καθαρίζουν” οι Γερμανοί
Premier League | 17/03/2025 - 23:53

Καλά νέα στη Λίβερπουλ - “Καθαρίζουν” οι Γερμανοί

Πώς μια οικονομική συμφωνία μπορεί να λύσει τα χ...

Με νέα μπάλα μέχρι και τον τελικό του Μονάχου
Champions League | 11/02/2025 - 19:06

Με νέα μπάλα μέχρι και τον τελικό του Μονάχου

 Από σήμερα, έως και τη βραδιά της 31ης Μαίου στο «Allianz Ar...

Στα άκρα ομάδα με την Adidas-Οργή για την μπλούζα με τα χρώματα του αιωνίου
Serie A | 03/07/2024 - 20:50

Στα άκρα ομάδα με την Adidas-Οργή για την μπλούζα με τα χρώματα του αιωνίου

Τιμωρείται από το κλαμπ ο υπεύθυνος του εμπορικού τ...

Η adidas απαγορεύει την πώληση της φανέλας με τον αριθμό 44 στην Εθνική Γερμανίας - Ο λόγος...
Euro | 04/04/2024 - 01:31

Η adidas απαγορεύει την πώληση της φανέλας με τον αριθμό 44 στην Εθνική Γερμανίας - Ο λόγος...

Η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αναλαμβάνει δράση κ...

Κίνηση... ματ από Adidas - Αυτόν τον αριθμό αφαιρεί από τις φανέλες της Γερμανίας λόγω SS (ΦΩΤΟ)
Ποδόσφαιρο | 02/04/2024 - 06:07

Κίνηση... ματ από Adidas - Αυτόν τον αριθμό αφαιρεί από τις φανέλες της Γερμανίας λόγω SS (ΦΩΤΟ)

Σε μια πολύ σημαντική κίνηση προχωράει η γερμανική ε...

Χαμός στην Γερμανία! Απίστευτες αντιδράσεις μετά το "διαζύγιο" με την Adidas - Στα... κάγκελα και πολιτικοί
Ποδόσφαιρο | 24/03/2024 - 16:50

Χαμός στην Γερμανία! Απίστευτες αντιδράσεις μετά το "διαζύγιο" με την Adidas - Στα... κάγκελα και πολιτικοί

Η είδηση έσκασε σαν βόμβα στο αθλητικό, αλλά και στο ο...

Έπεσε και το τελευταίο... οχυρό! Ιστορική αλλαγή στην Εθνική Γερμανίας
Ποδόσφαιρο | 21/03/2024 - 21:58

Έπεσε και το τελευταίο... οχυρό! Ιστορική αλλαγή στην Εθνική Γερμανίας

Σε μια τεράστια αλλαγή προχώρησε η Εθνική ομάδα της Γ...

Διαφορετικές οι νέες εμφανίσεις του Ολυμπιακού - Πώς θα είναι το σχέδιο - Τότε τα αποκαλυπτήρια
Super League | 28/06/2023 - 11:24

Διαφορετικές οι νέες εμφανίσεις του Ολυμπιακού - Πώς θα είναι το σχέδιο - Τότε τα αποκαλυπτήρια

Οι Ερυθρόλευκοι συνεχίζουν την συνεργασία τ...

Return to Glory! Το βίντεο με τα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας του Παναθηναϊκού
Super League | 22/06/2023 - 11:24

Return to Glory! Το βίντεο με τα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέας φανέλες της γ...

"Πωρώνει" τους οπαδούς του ο Παναθηναϊκός - Το πρώτο teaser της νέας φανέλας! (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 20/06/2023 - 16:16

"Πωρώνει" τους οπαδούς του ο Παναθηναϊκός - Το πρώτο teaser της νέας φανέλας! (ΒΙΝΤΕΟ)

Teaser βίντεο από τη νέα φανέλα ανέβασε η "πράσινη" ΠΑΕ στον ε...

"Return to Glory": Παρουσιάζει τη νέα φανέλα του στο Ζάππειο Μέγαρο ο Παναθηναϊκός!
Super League | 19/06/2023 - 13:45

"Return to Glory": Παρουσιάζει τη νέα φανέλα του στο Ζάππειο Μέγαρο ο Παναθηναϊκός!

Από τη νέα σεζόν τους Πράσινους θα ντύνει κ...

Μόλις έσκασε: Ανακοίνωσε σπουδαία συμφωνία ο Παναθηναϊκός - Η μεγάλη... επιστροφή! (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 12/06/2023 - 11:04

Μόλις έσκασε: Ανακοίνωσε σπουδαία συμφωνία ο Παναθηναϊκός - Η μεγάλη... επιστροφή! (ΒΙΝΤΕΟ)

Επίσημο το deal ανάμεσα στις δ...

Έκλεισε τεράστια συμφωνία για τον Παναθηναϊκό ο Αλαφούζος - Σπουδαία αλλαγή μετά από 8 χρόνια!
Super League | 12/05/2023 - 17:58

Έκλεισε τεράστια συμφωνία για τον Παναθηναϊκό ο Αλαφούζος - Σπουδαία αλλαγή μετά από 8 χρόνια!

Ιστορική αλλαγή για το Τριφύλλι ενόψει της νέας χρονιάς, κ...

Κόλπο... γκρόσο από Μαρινάκη στη Νότιγχαμ - Έκλεισε "τρελό" deal
Premier League | 12/04/2023 - 19:13

Κόλπο... γκρόσο από Μαρινάκη στη Νότιγχαμ - Έκλεισε "τρελό" deal

Η Νότιγχαμ Φόρεστ θα φοράει «adidas» από τη σεζόν 2023/24 ό...

Μεγάλη "επιστροφή" στον Παναθηναϊκό μετά από οκτώ χρόνια!
Super League | 15/01/2023 - 15:02

Μεγάλη "επιστροφή" στον Παναθηναϊκό μετά από οκτώ χρόνια!

Από το τέλος της τρέχουσας σεζόν, θα σκάσει η μεγάλη... ε...

Απίστευτο! Αυτός ο λόγος που φορτίζουν τις μπάλες στο Μουντιάλ του 2022
Ποδόσφαιρο | 01/12/2022 - 22:46

Απίστευτο! Αυτός ο λόγος που φορτίζουν τις μπάλες στο Μουντιάλ του 2022

Χαμός έχει γίνει με την φωτογραφία που ήρθε από το Κατάρ κ...