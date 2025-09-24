Με ανακοίνωσή της η Adidas έκανε γνωστές τις λεπτομέρειες π...
Οι Πειραιώτες έβγαλαν στη δημοσιότητα την τρίτη εμφάνιση τ...
Τρέλα για την απόκτηση της εκτός έδρας φανέλας έχουν ο...
Σε μία θεαματικά πιο κερδοφόρα συνεργασία προχώρησε η...
Brands κολοσσοί, όπως η Adidas, η Nike και η Puma δέχονται τεράστιο π...
Πώς μια οικονομική συμφωνία μπορεί να λύσει τα χ...
Από σήμερα, έως και τη βραδιά της 31ης Μαίου στο «Allianz Ar...
Τιμωρείται από το κλαμπ ο υπεύθυνος του εμπορικού τ...
Η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αναλαμβάνει δράση κ...
Σε μια πολύ σημαντική κίνηση προχωράει η γερμανική ε...
Η είδηση έσκασε σαν βόμβα στο αθλητικό, αλλά και στο ο...
Σε μια τεράστια αλλαγή προχώρησε η Εθνική ομάδα της Γ...
Οι Ερυθρόλευκοι συνεχίζουν την συνεργασία τ...
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέας φανέλες της γ...
Teaser βίντεο από τη νέα φανέλα ανέβασε η "πράσινη" ΠΑΕ στον ε...
Από τη νέα σεζόν τους Πράσινους θα ντύνει κ...
Επίσημο το deal ανάμεσα στις δ...
Ιστορική αλλαγή για το Τριφύλλι ενόψει της νέας χρονιάς, κ...
Η Νότιγχαμ Φόρεστ θα φοράει «adidas» από τη σεζόν 2023/24 ό...
Από το τέλος της τρέχουσας σεζόν, θα σκάσει η μεγάλη... ε...
Χαμός έχει γίνει με την φωτογραφία που ήρθε από το Κατάρ κ...