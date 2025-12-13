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BBC

BBC

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα BBC. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Είδηση ΣΟΚ για κορυφαίο Μέσο! Απολύει 2000 εργαζόμενους
Media | 17/04 - 00:29

Είδηση ΣΟΚ για κορυφαίο Μέσο! Απολύει 2000 εργαζόμενους

Πρόκειται για το μεγαλύτερο κύμα απολύσεων που έχει δ...

Αυτά είναι τα drones καμικάζι του Ιράν που τρομοκρατούν τη Μέση Ανατολή
Κόσμος | 08/03 - 11:53

Αυτά είναι τα drones καμικάζι του Ιράν που τρομοκρατούν τη Μέση Ανατολή

Το βασικό όπλο της ιρανικής στρατηγικής είναι τα λεγόμενα �...

Σοκαριστική αποκάλυψη από το BBC για τη βιομηχανία δωρεάς σπέρματος
Κόσμος | 13/12/2025 - 14:00

Σοκαριστική αποκάλυψη από το BBC για τη βιομηχανία δωρεάς σπέρματος

Η υπόθεση του Δανού δωρήτη δεν αποτελεί απλώς ένα μεμονωμένο π...

"Πουλάει" ο Panathinaikos - Το BBC θα μεταδώσει το ματς με τη Ρέιντζερς!
Champions League | 18/07/2025 - 18:09

"Πουλάει" ο Panathinaikos - Το BBC θα μεταδώσει το ματς με τη Ρέιντζερς!

Πανέτοιμος για τη μεγάλη πρόκριση ο "πρέσβης" του ελληνικού π...

Οι 2 σειράρες BBC που έρχονται σε ΑΝΤ1 και Star με Έλληνες πρωταγωνιστές
Media | 31/10/2024 - 00:19

Οι 2 σειράρες BBC που έρχονται σε ΑΝΤ1 και Star με Έλληνες πρωταγωνιστές

Νέο τηλεοπτικό εγχείρημα με υπογραφή του αγγλικού κ...

Πρώην παίκτης απολύθηκε επειδή έστειλε φωτό με το πέος του σε γυναίκα!
Media | 10/09/2024 - 15:44

Πρώην παίκτης απολύθηκε επειδή έστειλε φωτό με το πέος του σε γυναίκα!

Έστειλε φωτογραφία με τα ιδιωτικά τ...

Σοκ: Άνδρας δολοφόνησε με βαλλίστρα τη σύζυγο και τις κόρες σχολιαστή BBC
Κόσμος | 10/07/2024 - 20:35

Σοκ: Άνδρας δολοφόνησε με βαλλίστρα τη σύζυγο και τις κόρες σχολιαστή BBC

Σοκαριστικό περιστατικό, που έχει προκαλέσει σ...

Το BBC απολογήθηκε για το "Misstiano Penaldo" (ΒΙΝΤΕΟ)
Euro | 10/07/2024 - 06:25

Το BBC απολογήθηκε για το "Misstiano Penaldo" (ΒΙΝΤΕΟ)

Έτσι είχε χαρακτηρίσει το χαμένο πέναλτι του Κριστιάνο Ρ...

Το BBC χλεύασε τον Ρονάλντο γράφοντας "Misstiano Penaldo" (ΦΩΤΟ)
Euro | 02/07/2024 - 12:44

Το BBC χλεύασε τον Ρονάλντο γράφοντας "Misstiano Penaldo" (ΦΩΤΟ)

Απίστευτη κοροϊδία προς τον Πορτογάλο σ...

Σύμη: Αγωνία για την εξαφάνιση του παρουσιαστή του BBC Mάικλ Μόσλεϊ
Showbiz | 07/06/2024 - 09:27

Σύμη: Αγωνία για την εξαφάνιση του παρουσιαστή του BBC Mάικλ Μόσλεϊ

Τα σενάρια-θρίλερ που έγιναν γνωστά – Σ...

Σοκάρει το BBC για το ελληνικό ποδόσφαιρο: "Στημένοι αγώνες, βομβαρδισμοί φούρνων, έσερναν διαιτητές!"
Super League | 14/09/2023 - 14:37

Σοκάρει το BBC για το ελληνικό ποδόσφαιρο: "Στημένοι αγώνες, βομβαρδισμοί φούρνων, έσερναν διαιτητές!"

Την κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο π...

Το αυτογκόλ του BBC και ο Λίνεκερ που το πάει... φιρί-φιρί για απόλυση
Blogs | 18/03/2023 - 12:55

Το αυτογκόλ του BBC και ο Λίνεκερ που το πάει... φιρί-φιρί για απόλυση

Τέτοια κωλοτούμπα είχαμε να δούμε από το Δημοψήφισμα τ...

"Black-out" στο BBC μετά την κατακραυγή για την απόλυση του Γκάρι Λίνεκερ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Ποδόσφαιρο | 12/03/2023 - 15:52

"Black-out" στο BBC μετά την κατακραυγή για την απόλυση του Γκάρι Λίνεκερ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Καμία διέξοδος από την κρίση δεν φαίνεται σήμερα, δύο μ...

Σάλος στην Αγγλία: Πολιτικές διαστάσεις παίρνει η απόφαση BBC για τον Λίνεκερ!
Ποδόσφαιρο | 12/03/2023 - 10:38

Σάλος στην Αγγλία: Πολιτικές διαστάσεις παίρνει η απόφαση BBC για τον Λίνεκερ!

Ο Λίνεκερ, πρώην αρχηγός της εθνικής Αγγλίας και για τ...

Πασίγνωστο κανάλι δεν έδειξε τα πρώτα 20 λεπτά της τελετής έναρξης του Μουντιάλ για απίθανο λόγο
Ποδόσφαιρο | 20/11/2022 - 18:55

Πασίγνωστο κανάλι δεν έδειξε τα πρώτα 20 λεπτά της τελετής έναρξης του Μουντιάλ για απίθανο λόγο

Οργή επικρατεί στην Αγγλία μετά την απόφαση του BBC να μ...

Δεν είναι τρολ! Το BBC πέρασε προσβλητικό τίτλο για την Γιουνάιτεντ στο δελτίο του (ΒΙΝΤΕΟ)
Premier League | 26/05/2022 - 06:35

Δεν είναι τρολ! Το BBC πέρασε προσβλητικό τίτλο για την Γιουνάιτεντ στο δελτίο του (ΒΙΝΤΕΟ)

Απίστευτο περιστατικό κατά τη διάρκεια του δελτίου ε...

Απίστευτοι οι Άγγλοι - Χιλιάδες καταγγελίες στο BBC για την μετάδοση του τραυματισμού του Έρικσεν
Ποδόσφαιρο | 24/06/2021 - 22:07

Απίστευτοι οι Άγγλοι - Χιλιάδες καταγγελίες στο BBC για την μετάδοση του τραυματισμού του Έρικσεν

Η κατάρρευση του Δανού ποδοσφαιριστή στον αγώνα με τ...